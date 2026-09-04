Eine alte Bekannte betritt Aincrad: Echoes of Aincrad enthüllt ersten großen DLC

Auch die State of Play Japan hatte noch einige interessante Titel auf Lager. Dazu gehörte Echoes of Aincrad: Sword Art Online, dessen bereits angekündigter DLC jetzt endlich einen Namen und weitere Informationen bekommen hat. Genesis Maidens soll noch in diesem Winter erscheinen.

Das Hauptspiel ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series und PC erhältlich. Wir haben uns selbst nach Aincrad gewagt – unsere ausführliche Meinung erfahrt ihr in unserem Test.

Mito wagt sich nach Aincrad

Genesis Maidens erweitert das Abenteuer um eine neue Geschichte, zusätzliche Nebenquests und neue Gebiete auf der ersten und zweiten Ebene von Aincrad. Mit dabei ist außerdem ein bekanntes Gesicht aus den Sword Art Online Progressive-Filmen: Misumi Tozawa alias Mito schließt sich der Gruppe als neue Verbündete an.

Mito bringt mit dem Krummschwert zudem einen neuen Waffentyp mit und verfügt über eigene Kombinations- und Unterstützungsfähigkeiten. Ihre Geschichte soll sich unter anderem damit beschäftigen, wie sie mit den Schuldgefühlen aufgrund ihrer vergangenen Taten umgeht.

Darüber hinaus führt der DLC ein neues System zur Verbesserung von Rüstungen ein. Diese lassen sich künftig mit passiven Effekten aufwerten, wodurch zusätzliche Möglichkeiten beim Zusammenstellen des eigenen Builds entstehen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Genesis Maidens gibt es noch nicht. Bandai Namco und Entwickler Game Studio grenzen den Zeitraum bislang lediglich auf diesen Winter ein.

Der Ausschnitt aus der State of Play:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio