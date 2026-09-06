Raue Schale, weicher Kern: Persona 4 Revival stellt seinen nächsten Fanliebling vor

Nach außen hin wirkt er schroff und einschüchternd, doch wer Kanji Tatsumi erst einmal besser kennenlernt, entdeckt schnell sein Herz aus Gold – und sein überraschendes Faible fürs Nähen und Handarbeiten. Genau diesem Fanliebling widmet Atlus jetzt den nächsten Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival.

Damit setzt Atlus die Reihe kurzer Vorstellungen fort. Zuvor standen bereits Protagonist Yu Narukami sowie Rise, Yosuke, Chie und Yukiko im Mittelpunkt. Der neue Trailer zeigt nun einige bekannte Szenen mit Kanji im überarbeiteten Gewand des Remakes.

Eine neue englische Stimme für Kanji

In der englischen Fassung von Persona 4 Revival wird Kanji von Daman Mills gesprochen. Ganz unbekannt dürfte seine Stimme Anime- und Spielefans nicht sein: Mills ist unter anderem als Freezer in Dragon Ball Super, Weiss in Final Fantasy VII Remake und Diablo in Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt zu hören. In der japanischen Fassung bleibt dagegen Tomokazu Seki die Stimme von Kanji. Weitere neue Sprecher des Remakes haben wir bereits in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein.

Wir hatten auf der Gamescom außerdem bereits Gelegenheit, selbst nach Inaba zurückzukehren. Unsere Eindrücke aus der spielbaren Version findet ihr in unserem ausführlichen Erfahrungsbericht.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio