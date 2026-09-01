Das Indie-Game, das Gamescom-Spieler zum Weinen brachte, könnt ihr jetzt auch ausprobieren

Im Rahmen der Future Games Show zur Gamescom hat das belgische Indie-Studio Joey’s Entertainment angekündigt, dass ab sofort eine Steam-Demo zu The Journey Home verfügbar ist. Die Ankündigung wurde begleitet von einem neuen Gameplay-Trailer, den ihr unten seht.

Der meditative Side-Scroller stammt aus der Feder des Ehepaars Joey und Sophie-Leigh Robbins. Letztere ist auch eine bekannte Autorin und für ihre Romane ausgezeichnet. Die Bücher von Sophie-Leigh Robbins werden den romantischen Komödien zugeschrieben. Für The Journey Home schlägt sie offenbar eine neue Richtung ein.

Das Spiel entführt euch jenseits von Zeit und Raum. Ihr wechselt zwischen Epochen, löst surreale Rätsel und sucht nach Antworten auf Fragen, die uns alle beschäftigen. Die PR zu The Journey Home erinnert dabei an einen besonderen Umstand: Bei der letztjährigen Gamescom habe das Spiel mit seinen Themen und der bewegenden Atmosphäre mehrere Spieler am Messestand zu Tränen gerührt.

Falls das noch nicht reicht, gibt’s auch noch ein paar große Vergleiche: So will The Journey Home das atmosphärische Environmental Storytelling aus INSIDE mit der emotionalen Resonanz eines Journey verbinden. Aktuell ist die Veröffentlichung für das letzte Quartal 2026 geplant. Die Demo gibt’s jetzt bei Steam!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Journey Home, Joey’s Entertainment