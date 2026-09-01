Noch in dieser Woche gibt’s ein spannendes JRPG-Comeback von Konami

Nach Capcom hat auch Konami heute einen neuen Livestream angekündigt. Anders als Capcom platziert man diesen allerdings nicht in der Woche der Tokyo Game Show – sondern schon in der laufenden Woche. Konami wird am 3. September um 17 Uhr deutscher Zeit eine neue Ausgabe von Konami Press Start ausstrahlen.

Die Show soll News und Updates zu Konami-Spielen bieten, wir denken da zu Recht an Silent Hill und Castlevania – die beiden neuen Ableger Silent Hill: Townfall und Castlevania: Belmont’s Curse sind auch schon als Teil des Programms angekündigt.

Lesende dieser Website wird vielleicht besonders das Comeback von Rev. NOiR freuen. Das brandneue JRPG aus der Feder von Nobuki Kadoi wurde bei der State of Play im Februar angekündigt, seitdem blieb es komplett ruhig um das Projekt. Auch bei der Gamescom gab es keinerlei Neuigkeiten. Nobuki Kadoi schreibt man unter anderem die Arbeit an Drakengard 2, Lord of Vermillion und Gunslinger Stratos zu.

Das Spiel werde von langjährigen und leidenschaftlichen JRPG-Fans entwickelt, zu denen sich Kadoi auch selbst zähle. Kameradschaft, Wachstum, herzliche Momente und andere typische JRPG-Prämissen sollen Mittelpunkt der Erzählung sein. So hieß es zur Ankündigung. Wir sind also gespannt!

Das Line-up wird ergänzt von eFootball: Kick-Off! und Project Zircoin – ein Medienmix- und Communityprojekt von Konami, bei dem es darum geht, mit Fans ein Spiel zu erschaffen. Die Show wird etwa 30 Minuten dauern und eine Ankündigung auf der Website lässt uns schmunzeln: „There will be no announcements regarding a remake of SILENT HILL.“ Da nimmt Konami also gleich mal den Wind aus den Segeln.

Der Livestream:

Bildmaterial: Rev. Noir, Konami