Hamaguchi ist sich „bewusst“, dass ihr Chadley hasst, aber seine Rolle wird dennoch größer

Der kritische Konsens zu den bisherigen beiden Spielen der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII ist eigentlich einhellig. Einig sind sie Kritiker wie Fans aber auch: Chadley … na ja, er nervt. Wir wissen bereits aus früheren Interviews, dass Chadley in Final Fantasy VII Revelation trotzdem eine Rolle spielen wird. Und zwar keine unerhebliche.

Dabei ist sich Naoki Hamaguchi eures Hates auf Chadley „sehr wohl bewusst“, wie er in einem aktuellen Interview mit IGN einräumt. Auf die „ganz wesentliche Rolle“ von Chadley in der Story wollte Hamaguchi dennoch nicht verzichten. Das klingt danach, als würde Chadley sogar noch tragender als zuvor sein.

„Ich bin mir der Reaktionen, die einige Fans in der Community auf Chadley gezeigt haben, sehr wohl bewusst“, sagt Hamaguchi. Bislang habe sich Chadley noch nicht als „besonders wichtiger Charakter für die Geschichte“ erwiesen, fährt Hamaguchi fort. Das wird sich mit Final Fantasy VII Revelation ändern.

„Im Vorgängerspiel, in Rebirth, war [Chadleys] Rolle eher die eines Wegweisers, einer Art Tutorial, um die Spieler zu all den Nebeninhalten zu führen“, erklärt Hamaguchi, „aber für Revelation hat sich seine Rolle tatsächlich geändert.“ Der Abschluss Remake-Trilogie wird „einige Szenen enthalten, in denen er eine ganz wesentliche Rolle, eine starke Rolle, in der Hauptgeschichte selbst spielt“, so Hamaguchi.

Chadley wurde 2020 mit Final Fantasy VII Remake eingeführt und ist ein ganz neuer Charakter im Universum, den sich das Team erdacht habe, um Inhalte einbauen zu können, die Materia als Belohnungen versprach. Man kam auf die Rolle des für Shinra arbeitenden Forschers. Die von Chadley erschaffene KI-Variante Mai ist nicht wesentlich angenehmer. Ihr werdet euch auch in Final Fantasy VII Revelation wohl mit Chadley und Mai anfreunden müssen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix