Hamaguchi ist sich „bewusst“, dass ihr Chadley hasst, aber seine Rolle wird dennoch größer

Der kritische Konsens zu den bisherigen beiden Spielen der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII ist eigentlich einhellig. Einig sind sie Kritiker wie Fans aber auch: Chadley … na ja, er nervt. Wir wissen bereits aus früheren Interviews, dass Chadley in Final Fantasy VII Revelation trotzdem eine Rolle spielen wird. Und zwar keine unerhebliche.
Dabei ist sich Naoki Hamaguchi eures Hates auf Chadley „sehr wohl bewusst“, wie er in einem aktuellen Interview mit IGN einräumt. Auf die „ganz wesentliche Rolle“ von Chadley in der Story wollte Hamaguchi dennoch nicht verzichten. Das klingt danach, als würde Chadley sogar noch tragender als zuvor sein.
„Ich bin mir der Reaktionen, die einige Fans in der Community auf Chadley gezeigt haben, sehr wohl bewusst“, sagt Hamaguchi. Bislang habe sich Chadley noch nicht als „besonders wichtiger Charakter für die Geschichte“ erwiesen, fährt Hamaguchi fort. Das wird sich mit Final Fantasy VII Revelation ändern.
„Im Vorgängerspiel, in Rebirth, war [Chadleys] Rolle eher die eines Wegweisers, einer Art Tutorial, um die Spieler zu all den Nebeninhalten zu führen“, erklärt Hamaguchi, „aber für Revelation hat sich seine Rolle tatsächlich geändert.“ Der Abschluss Remake-Trilogie wird „einige Szenen enthalten, in denen er eine ganz wesentliche Rolle, eine starke Rolle, in der Hauptgeschichte selbst spielt“, so Hamaguchi.
Chadley wurde 2020 mit Final Fantasy VII Remake eingeführt und ist ein ganz neuer Charakter im Universum, den sich das Team erdacht habe, um Inhalte einbauen zu können, die Materia als Belohnungen versprach. Man kam auf die Rolle des für Shinra arbeitenden Forschers. Die von Chadley erschaffene KI-Variante Mai ist nicht wesentlich angenehmer. Ihr werdet euch auch in Final Fantasy VII Revelation wohl mit Chadley und Mai anfreunden müssen.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
11 Kommentare
Das finde ich spannend, weil ich gerade Ocarina of Time (Switch Online) spiele. Und Navi absolut und gar nicht nervig finde. Ich frage mich, woher diese Einschätzung kommt und fand eine mögliche Erklärung: Damals sind wir als Kids natürlich viel mehr ziellos umher gestreift, dementsprechend gab es häufiger den Hinweis von Navi, wo's als Nächstes hingehen soll. Heute spiele ich das Spiel viel zielgerichteter. Navi meldet sich so gut wie nie.
Zu Chadley: Den Charakter selbst fand ich nicht nervig, habe ich gern aufgesucht. Dieses mobile Gerät, was ständig klingelt, das war hin und wieder "im Weg" - aber geht schon.
Ich gehe davon aus, dass man in Revelation mehr dazu erfahren wird, und aus Spoiler Gründen Hamaguchi nichts dazu Preis gibt.
In Rebirth gab es ja schon....
Nur lesen falls ihr Rebirth durch habt
Eine Szene in der zusehen war, daß Chadley ein Hojo Experiment ist.
Vielen Dank für das Video @DarkJokerRulez , die Szene hab ich wirklich vergessen gehabt Das mit den Spoilergründen klingt auch plausibel und macht es für mich nachvollziehbarer.
Dennoch die Art und Weise der Kommunikation, obwohl das Meinungsbild polarisiert, halte ich noch immer für schwierig.
Stimmt! Wäre ich Hamaguchi hätte nichts dazu gesagt. Oder zumindest gesagt, das er dabei ist und gut ist. Ich finde man braucht als, Entwickler/Direktor usw nicht unbedingt immer eine klare Antwort geben.
Chadley ist schon... ein besonderes Kerlchen im Remake. Ich kann ihn ehrlich gesagt auch nicht ab. Aber falls Revelation das Unmögliche schafft und dafür sorgt, dass er mir ans Herz wächst, umso besser. Danganronpa hat so etwas auch mit einem bestimmten Charakter in einem späteren Teil geschafft. Ich verrate aus Spoiler-Gründen nicht, welcher. Aber es war ausgerechnet gott-verdammt-nochmal Ultra Despair Girls.
Und wenn Ultra Despair Girls dieses Kunststück vollbringt, warum denn nicht auch Revelation?
Ich glaube, Navi ist für viele mittlerweile nerviger geworden als sie es früher war. Sie steht ein wenig sinnbildlich für das Handholding, dass Nintendospiele für eine Weile stark begleitete. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, wie notwendig ist zu der Zeit war.
3D-Gaming steckte in den Kinderschuhen. Alles war noch eine recht neue Erfahrung. Schon Mario 64 ließ den Spielern sehr viel Zeit, sich mit Marios neuem Moveset vertraut zu machen im Schlossgarten.
Bei OoT kommt ja noch einmal so viel mehr dazu. Kämpfen im dreidimensionalen Raum, das revolutionäre Z-Targeting, kontextsensitive Manöver, die Möglichkeit, Items wie die Schleuder in der Ego-Perspektive zu nutzen, und so weiter und so fort. Natürlich ist es da von Vorteil für ein Unternehmen wie Nintendo, dass eben auch ein jüngeres Publikum ansprechen möchte, die Spieler zaghaft an die neuen Möglichkeiten von 3D heranzuführen. Daher war Navi wirklich wichtig.
Doch nun, wo wir uns daran gewöhnt haben, empfinden wir das "Handholding" von Navi als nervig.
Gibt übrigens ein tolles Video von GVD, wie sie erklären, wie es ist, Ocarina of Time zu erleben von der Perspektive einer neuen Spielerin, die sich damit noch gar nicht auskennt.
Gute Güte, sieh doch nur, wie spät es schon wieder ist!