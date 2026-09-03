Final Fantasy VII Revelation enthüllt konkreten Termin und präsentiert neues Gameplay

Im Rahmen der State of Play sollte Final Fantasy VII Revelation den krönenden Abschluss bilden. Und wenn man es mit den Fans der Remake-Trilogie hält, dann war dieser Abschluss auch gelungen. Vor allem hatte Square Enix den konkreten Termin im Gepäck.
Das „Frühjahr 2027“ konkretisierte man heute auf den 8. April 2027. Der neue Trailer beginnt mit einer Vorstellung der Charaktere, darunter auch Cid und Fanliebling Vincent, die diesmal in aller Ausführlichkeit auch spielbar sind. Das auch Zack zurückkehrt, dürfte niemanden überraschen.
Los geht’s mit dem Luftschiff Highwind, das ihr frei über die riesige Karte steuern könnt. Jederzeit könnt ihr das Schiff dabei per Sprung verlassen und landen, wo ihr wollt. Landet ihr, geht die Reise mit eurem Chocobo Piko weiter. Er wächst an eurer Seite, entwickelt neue Fähigkeiten und kann sogar mitkämpfen.
Danach gibt es einen Blick auf das WEAR-System. Das Job-ähnliche System erlaubt es euch, den Charakteren verschiedene Rollen zu geben. Wir sehen Vincent als Beschwörer, der entsprechende Synergien und Fähigkeiten nutzt. Square Enix gewährt uns anschließend einen Blick in Wutai und Gongaga.
Der neue „Blut der Königin“-Held
Was Hamaguchi schon erklärt hat, führt auch der Trailer aus: Ihr dürft euch auf Geschichten aus der ganzen Compilation freuen. Beispielhaft zeigt Square Enix dazu Cissnei. Da verrät Square Enix nicht zu viel, schließlich hatte Cissnei schon in Rebirth ihren Auftritt.
Im Laufe des Videos enthüllt Square Enix auch neue Blicke auf das beliebte „Blut der Königin“ – Hamaguchi hatte vorab schon erklärt, dass diesmal ein anderer Charakter für die Geschichte hinter dem Spiel herhält. Es wird Red XIII sein, wie der Trailer enthüllt.
Der Release-Date-Trailer:
Das neue Gameplay:
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
5 Kommentare
Revelation sieht natürlich genial aus, und freue mich sehr auf dem 8 April 2027. Wird ein Meisterwerk wie seine Vorgänger.
Ist dann doch früher als befürchtet. Ich bin jedenfalls extrem gehypt und kann das Spiel kaum mehr abwarten. Die 10 Minuten Gameplay sahen einfach fantastisch aus. Die haben einfach so viele sachen verbessert und neu eingefügt. Außerdem auch wenn ich jetzt schein weiß das viele darüber sich beschweren werden, sie haben die ganzen Mapanzeigen drinne gelassen. Ich hasse es bei spielen nicht zu wissen wohin ich gehe, weswegen ich echt angst hatte das sie das hier zu stark von Rebirth ändern, aber es scheint ja zum Glück recht ähnlich zu sein. DAs Spiel wird einfach alles worauf ich gehofft habe. Das highlight nächstes Jahr steht auf jeden Fall für mich schon fest.
Hab irgendwie gehofft das es etwas eher kommt. Hole grade Remake und Rebirth nach. Dann kann ich mir ja noch gut Zeit lassen und mache zwischen Remake und Rebirth auch ne kleine Pause.
Freu mich jedenfalls auch riesig. Bin von Remake schon hellauf begeistert und kanns kaum aus machen.
Da kommts ja quasi so in etwa zum 7. von Remake.
Collector's Edition für PS5 für ≈ 400€ inkl. die 10€ für Versand ist schon vorbestellt. 😅
Ich muss sagen das ich mich mitunter am meisten drauf freue in der Highwind rumzulaufen. Für mich ist das allgemeine einer der besten Spielmeachniken wenn man ein Hauptquartier hat, wo man mit seinen Leuten reden kann (wie z.B. in Suikoden, Mass Effect usw.). Ich hoffe das wird hier auch so gut umgesetzt.