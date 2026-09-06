Jetzt vorbestellbar: Krallt euch die Deluxe oder Steelbook Edition zu Final Fantasy VII Revelation

Die Vorfreude auf Final Fantasy VII Revelation ist offensichtlich groß. Die fast 400 Euro teure Collector’s Edition im Square Enix Store ist für PS5 aktuell schon ausverkauft. Jetzt bietet sich auch im freien Handel die erste Möglichkeit, das Spiel in der Deluxe Edition* und der Steelbook Edition* vorzubestellen.

Die Steelbook Edition existiert zusätzlich zur normalen Standard Edition* und bietet zum Normalpreis ein Steelbook. Diese Edition ist offensichtlich Amazon-exklusiv, jedenfalls trägt sie den Namen Amazon Edition und ist jetzt genau dort* vorbestellbar.

Die Deluxe Edition bietet für einen Aufpreis von 30 Euro einige zusätzliche Boni. Dazu zählen ein Mini-Soundtrack auf CD, ein gebundenes Artbook und ebenfalls ein Steelbook sowie die exklusive Magic-Karte. Die Deluxe Edition ist jetzt bei Amazon* vorbestellbar.

Square Enix hatte in dieser Woche bei der State of Play mit dem 8. April 2027 den konkreten Termin für den dritten Teil der Remake-Trilogie enthüllt. Außerdem präsentierte man 10 Minuten neues Gameplay-Material. Auf welche Edition fällt eure Wahl?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix