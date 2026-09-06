Jetzt vorbestellbar: Krallt euch die Deluxe oder Steelbook Edition zu Final Fantasy VII Revelation

Die Vorfreude auf Final Fantasy VII Revelation ist offensichtlich groß. Die fast 400 Euro teure Collector’s Edition im Square Enix Store ist für PS5 aktuell schon ausverkauft. Jetzt bietet sich auch im freien Handel die erste Möglichkeit, das Spiel in der Deluxe Edition* und der Steelbook Edition* vorzubestellen.
Die Steelbook Edition existiert zusätzlich zur normalen Standard Edition* und bietet zum Normalpreis ein Steelbook. Diese Edition ist offensichtlich Amazon-exklusiv, jedenfalls trägt sie den Namen Amazon Edition und ist jetzt genau dort* vorbestellbar.
Die Deluxe Edition bietet für einen Aufpreis von 30 Euro einige zusätzliche Boni. Dazu zählen ein Mini-Soundtrack auf CD, ein gebundenes Artbook und ebenfalls ein Steelbook sowie die exklusive Magic-Karte. Die Deluxe Edition ist jetzt bei Amazon* vorbestellbar.
Square Enix hatte in dieser Woche bei der State of Play mit dem 8. April 2027 den konkreten Termin für den dritten Teil der Remake-Trilogie enthüllt. Außerdem präsentierte man 10 Minuten neues Gameplay-Material. Auf welche Edition fällt eure Wahl?
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
9 Kommentare
Ich hab die Deluxe vorbestellt. Möchte es einheitlich mit Teil 1+2 haben.
(Das Mysterium bzgl der DLCs drin ja/nein, vermutlich nein, hat immer noch ein Fragezeichen bei mir)
Allmählich sollte ich dann auch mal zusehen Rebirth endlich zuende zu spielen....Meine Motivation war nach nem nicht geschafften Boss (und Bereich, wo man sehr schwer leveln kann ohne großees Backtracking zu machen) so übel im Keller, dass das Spiel seit Monaten unangetastet rumliegt.
sind die dlcs in der deluxee edition auch mit drin oder muss mann die später im shop kaufen noch
Also laut square Enix Shop müssten sie mit drin sein:
Das ist leider nicht akkurat. Die Auflistung der DLCs in der Deluxe-Edition war ein Fehler seitens Square Enix. Hier die Beschreibung der Inhalte aktuell im SE Store:
Ich hab mir auch die Deluxe Edition bei Amazon vorbestellt, obwohl ich das nicht wollte. Aber lieber so, als sie potenziell gar nicht zu haben.
Als ich mir die FF7 Rebirth Deluxe bestellen ließ erfuhr ich am Zustellungstag, dass das Paket beschädigt war und daher nicht geliefert wird. Hatte noch Glück und eine Deluxe im Media Markt bei mir in der Nähe gefunden. Bei Clair Obscur ging das Paket einfach straight up verloren. Seitdem kauf ich eigentlich nur noch über Marktabholung, aber der Vorverkauf bei MM/Saturn ist ja immer noch nicht freigegeben.
Halt mal wieder nervig, dass das exklusive Steelbook nicht bei der Deluxe dabei ist. Aber bei FF bin ich Opfer und bestelle doppelt 🤦🏻