Nintendo legt los – in den nächsten Tagen gibt’s gleich zwei Directs

Jetzt also doch schon etwas früher als zuletzt vermutet. Nachdem zahlreiche Gerüchte zuletzt auf eine Nintendo Direct am 10. September hingedeutet hatten, gibt es jetzt endlich Gewissheit – und Nintendo macht daraus gleich einen Doppelschlag.

Den Anfang macht am 8. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit eine eigene The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Die Präsentation soll rund 30 Minuten dauern und ganz im Zeichen des 40. Jubiläums der traditionsreichen Reihe stehen. Ihr könnt euch die Direct wie gewohnt über die offiziellen Kanäle von Nintendo sowie über YouTube anschauen.

Besonders spannend dürfte dabei natürlich The Legend of Zelda: Ocarina of Time werden. Das Remake für Switch 2 wurde zwar bereits angekündigt und soll weiterhin 2026 erscheinen, seit dem ersten kurzen Teaser hält sich Nintendo mit weiteren Informationen aber zurück. Entsprechend dürfte die Jubiläums-Direct der naheliegende Ort für einen ausführlicheren Blick sein.

Einen Tag später folgt die nächste Direct

Damit ist es allerdings noch nicht getan. Bereits am 9. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit folgt eine reguläre Nintendo Direct mit einer Laufzeit von ungefähr 45 Minuten.

Direkt im Anschluss geht es zudem mit einer Ausgabe von Nintendo Treehouse: Live weiter. Dort soll Gameplay zu ausgewählten Spielen gezeigt werden, die zuvor während der Direct zu sehen waren.

Aus dem lange gemunkelten Termin am 10. September wird damit also nichts – stattdessen beginnt Nintendo schon zwei Tage früher und liefert Fans gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen neue Ankündigungen. Gerade für Zelda-Fans dürfte das Warten damit endlich ein Ende haben.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Nintendo