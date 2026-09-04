Nintendo legt los – in den nächsten Tagen gibt’s gleich zwei Directs

Jetzt also doch schon etwas früher als zuletzt vermutet. Nachdem zahlreiche Gerüchte zuletzt auf eine Nintendo Direct am 10. September hingedeutet hatten, gibt es jetzt endlich Gewissheit – und Nintendo macht daraus gleich einen Doppelschlag.
Den Anfang macht am 8. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit eine eigene The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Die Präsentation soll rund 30 Minuten dauern und ganz im Zeichen des 40. Jubiläums der traditionsreichen Reihe stehen. Ihr könnt euch die Direct wie gewohnt über die offiziellen Kanäle von Nintendo sowie über YouTube anschauen.
Besonders spannend dürfte dabei natürlich The Legend of Zelda: Ocarina of Time werden. Das Remake für Switch 2 wurde zwar bereits angekündigt und soll weiterhin 2026 erscheinen, seit dem ersten kurzen Teaser hält sich Nintendo mit weiteren Informationen aber zurück. Entsprechend dürfte die Jubiläums-Direct der naheliegende Ort für einen ausführlicheren Blick sein.
Einen Tag später folgt die nächste Direct
Damit ist es allerdings noch nicht getan. Bereits am 9. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit folgt eine reguläre Nintendo Direct mit einer Laufzeit von ungefähr 45 Minuten.
Direkt im Anschluss geht es zudem mit einer Ausgabe von Nintendo Treehouse: Live weiter. Dort soll Gameplay zu ausgewählten Spielen gezeigt werden, die zuvor während der Direct zu sehen waren.
Aus dem lange gemunkelten Termin am 10. September wird damit also nichts – stattdessen beginnt Nintendo schon zwei Tage früher und liefert Fans gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen neue Ankündigungen. Gerade für Zelda-Fans dürfte das Warten damit endlich ein Ende haben.
5 Kommentare
Ich zitiere mal einfach meinen Kommentar von mir selbst aus dem Direct Diskussionsthread, weil faul:
Mal schauen, ich bin aktuell irgendwie nicht wirklich in guter Stimmung was die aktuell Industrie anbelangt, weswegen ich hier jetzt auch nicht so krasse Vorfreude habe (war bei der State of Play genauso). Das einzige was ich mir wünsche wäre ein neuer Trailer zum neuen Xenoblade mit vielleicht release Datum. Und erstes aussagekräftiges Material zum Zelda remake wäre schön, damit ich überhaupt mal überlegen kann ob ich mich auf das Spiel freue oder nicht.
Ich bin einfach nur glücklich, dass das Rätselraten und Sezieren von Leaks und Gerüchten endlich ein Ende hat. Wobei bestimmt auch hier neue Fässer aufgemacht werden.
Zum OoT-Remake erwarte ich endlich Gameplay-Material und einen genauen Termin. Gleichzeitig hoffe ich auf die Special Editions zur Konsole, zum Controller etc.
Gleichzeitig würde ich mich aber auch über einen Trailer zum Film sehr freuen. Am liebsten einen richtigen. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf.
Zur Direct einen Tag später: Mal sehen, was kommt. Ich bin total offen und freue mich auf ein paar Überraschungen. Es könnte gut werden.
Bin vor allem auf die Zelda Direct gespannt. Ocarina of Time Remake und die Switch 2 Zelda Edition dürften ja eigentlich gesetzt sein, aber ich frage mich, was Nintendo darüber hinaus noch aus dem Hut zaubert. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung zum 40. Jubiläum. Bin jedenfalls gespannt, was sie uns da zeigen werden.
Keine Ahnung, ob ich die Zelda-Direct live gucke, aber die generelle Direct am 09.09. schau ich mir definitiv an.
Konkrete Erwartungen hab ich jetzt keine, aber Nintendos Format ist echt so das einzige, wo ich doch immer irgendwas für mich finde und mit der bunten Mischung einfach gut unterhalten werde.