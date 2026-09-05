Beliebter Isekai-Anime bekommt 2027 erstmals ein richtiges Konsolenspiel

Die State of Play Japan hatte noch auch noch eine interessante Anime-Adaption auf Lager. Die Rede ist von The Eminence in Shadow: Phantom Echoes, mit dem die bekannte Anime-Reihe 2027 erstmals ein eigenes Konsolenspiel bekommt.

Ganz neu ist The Eminence in Shadow im Gaming-Bereich allerdings nicht. Bereits 2022 erschien mit The Eminence in Shadow: Master of Garden ein 3D-RPG mit Gacha-Elementen für iOS, Android und später Windows-PC. Mit Phantom Echoes folgt nun jedoch ein neues Spiel für PlayStation 5, Switch 2 und PC.

Shadow wagt sich ins Roguelite

Spielerisch schlägt Phantom Echoes dabei eine andere Richtung ein. Publisher Aiming und Entwickler Team Caravan setzen auf ein Roguelite-Actionspiel, in dem natürlich Cid Kagenou alias Shadow und die Welt von Shadow Garden im Mittelpunkt stehen.

Die Vorlage erzählt von Cid, der nach seinem Tod in einer anderen Welt wiedergeboren wird und dort seinen Traum ausleben möchte, als mächtiger Strippenzieher aus dem Verborgenen zu agieren. Dafür erfindet er kurzerhand einen finsteren Kult, gegen den seine Organisation Shadow Garden kämpfen soll – nur um festzustellen, dass dieser Kult tatsächlich existiert.

Mit dabei ist natürlich auch seine illustre Truppe von bildhübschen, aber auch genauso tödlichen Schatten, angeführt von Alpha, die wirklich alles für ihn tun würden.

Viele konkrete Details zum Spielablauf von Phantom Echoes stehen bislang noch aus. Einen ersten Eindruck vermittelt der jetzt veröffentlichte Ankündigungstrailer. Erscheinen soll The Eminence in Shadow: Phantom Echoes 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam und Epic Games Store. Im Westen übernimmt NIS America die Veröffentlichung.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Eminence in Shadow: Phantom Echoes, Team Caravan, NIS America