Das war … Kalenderwoche 39/2025

In dieser Woche fand die Tokyo Game Show 2025 statt und wir blicken deshalb natürlich auf das Messegeschehen zurück. Nicht vergessen wollen wir auch unsere vier neuen Reviews sowie ein interessantes Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Im Rahmenprogramm der Tokyo Game Show 2025 hatten auch Sony, Xbox, Capcom und viele mehr ihre eigenen Sendeformate. Der Einfachheit halber gibt es hier unseren gesamten News-Überblick der Woche in alphabetischer Reihenfolge:

In Sachen Neuauflagen ist bei Dragon Quest gerade einiges los. Wenn man die Worte von Yuji Horii richtig deutet, ist sogar noch viel mehr geplant. Apropos Neuauflagen und erfreulich: Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) hat auf Steam einen Falcom-Rekord aufgestellt. Natürlich macht man deshalb auch mit Teil 2 weiter.

Damit kommen wir nun zu den vier neuen Review von JPGAMES. Wie funktioniert Silent Hill ohne Silent Hill? Mit erhöhtem Psycho-Faktor feiert die Reihe mit Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) in einem japanischen Bergdorf eine meisterhafte Rückkehr. Von uns gibt es dafür klar den Gold-Award! Auch die Neuauflage Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) kann bedenkenlos empfohlen werden. Das Taktik-Rollenspiel fügt unter anderem eine phänomenale Vertonung hinzu und schraubt an Optik und Technik.

Lust auf Zombies? Dann ist Dying Light: The Beast (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) einen Blick wert, die dichte, unheimliche Atmosphäre ist hier das Highlight. Die Story fällt hingegen flach aus, dafür lädt die Welt zur Erkundung ein. Bei Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) haben sich Swery und Suda51 zusammengetan. Hier wäre mehr drin gewesen, das 2,5D-Roguelite hat leider viele Schwächen.

Wir hatten das große Vergnügen, ein Interview mit Naoki Hamaguchi zu führen, dem Director von Final Fantasy VII Remake Intergrade. Dabei ging es unter anderem um die kommende Switch-2-Veröffentlichung, die unbeliebten Game Key Cards und den dritten Teil der Remake-Trilogie. Hier gehts zum gesamten Interview!