Das war … Kalenderwoche 39/2025

In dieser Woche fand die Tokyo Game Show 2025 statt und wir blicken deshalb natürlich auf das Messegeschehen zurück. Nicht vergessen wollen wir auch unsere vier neuen Reviews sowie ein interessantes Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!
Im Rahmenprogramm der Tokyo Game Show 2025 hatten auch Sony, Xbox, Capcom und viele mehr ihre eigenen Sendeformate. Der Einfachheit halber gibt es hier unseren gesamten News-Überblick der Woche in alphabetischer Reihenfolge:
- Ananta (PS5, PC, Mobil) (Trailer, Gameplay-Demo)
- Aniimo (Xbox Series, PC, Mobil) (Trailer)
- Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, Switch, PC) (Launchtrailer)
- Capcom (Messe-Überblick)
- Chronoscript: The Endless End (PS5, PC) (Ankündigung)
- Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin, Gameplay-Demo)
- Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Demi and the Fractured Dream (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung).
- Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) (neuer DLC erhältlich)
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Gameplay-Demo, gestrichene Inhalte)
- Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Gratis-DLC und Verkaufszahlen)
- Fire Emblem Shadows (Mobil) (Ankündigung und ab sofort erhältlich)
- Hakuoki SSL: Sweet School Life (Switch) (Trailer und Termin)
- Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Itachi: Haunted Abodes – Wandering Through 2000s Tokyo Culture (PC) (Ankündigung)
- Kojima x Niantic (neues AR-Projekt)
- Let It Die: Inferno (PS5, PC) (Ankündigung)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin zum Online-Modus)
- MONGIL: Star Dive (PS5, PC, Mobil) (Trailer)
- Monster Hunter Outlanders (Mobil) (Trailer)
- New Virtua Fighter (Stage-Event)
- Nioh 3 (PS5, PC) (Trailer und Termin)
- Octopath Traveler 0 (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- OD (Teaser-Trailer)
- One Piece: Pirate Warriors 4 (erscheint auch noch für PS5, Switch 2 und Xbox Series)
- Palworld: Palfarm (PC) (Ankündigung)
- Petit Planet (PC, Mobil) (Ankündigung)
- Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (Switch, Switch 2) (Trailer)
- Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Gameplay auf Switch 2)
- ROMEO IS A DEAD MAN (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) (Launchtrailer)
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (DLC zu Mega Man)
- Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Stranger than Heaven (Trailer)
- Suikoden STAR LEAP (PC, Mobil) (Trailer)
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- The First Descendant (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Kollaboration mit Bayonetta)
- Where Winds Meet (PS5, PC) (Trailer)
- Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast (Zusammenfassung der Ausstrahlung)
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
In Sachen Neuauflagen ist bei Dragon Quest gerade einiges los. Wenn man die Worte von Yuji Horii richtig deutet, ist sogar noch viel mehr geplant. Apropos Neuauflagen und erfreulich: Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) hat auf Steam einen Falcom-Rekord aufgestellt. Natürlich macht man deshalb auch mit Teil 2 weiter.
Damit kommen wir nun zu den vier neuen Review von JPGAMES. Wie funktioniert Silent Hill ohne Silent Hill? Mit erhöhtem Psycho-Faktor feiert die Reihe mit Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) in einem japanischen Bergdorf eine meisterhafte Rückkehr. Von uns gibt es dafür klar den Gold-Award! Auch die Neuauflage Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) kann bedenkenlos empfohlen werden. Das Taktik-Rollenspiel fügt unter anderem eine phänomenale Vertonung hinzu und schraubt an Optik und Technik.
Lust auf Zombies? Dann ist Dying Light: The Beast (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) einen Blick wert, die dichte, unheimliche Atmosphäre ist hier das Highlight. Die Story fällt hingegen flach aus, dafür lädt die Welt zur Erkundung ein. Bei Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) haben sich Swery und Suda51 zusammengetan. Hier wäre mehr drin gewesen, das 2,5D-Roguelite hat leider viele Schwächen.
Wir hatten das große Vergnügen, ein Interview mit Naoki Hamaguchi zu führen, dem Director von Final Fantasy VII Remake Intergrade. Dabei ging es unter anderem um die kommende Switch-2-Veröffentlichung, die unbeliebten Game Key Cards und den dritten Teil der Remake-Trilogie. Hier gehts zum gesamten Interview!
