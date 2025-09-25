Das zauberhafte Creature-Catching-RPG Aniimo feiert Comeback bei der Tokyo Game Show

Aniimo klingt nach amiibo, sieht aber eher wie Palworld oder DokeV aus. Auf den ersten Blick jedenfalls. Ach, was ist eigentlich aus DokeV geworden? Davon haben wir schon lange nichts mehr gehört.

Bei Aniimo ist die Lage anders, das „bahnbrechende Open-World-ARPG“ wurde erst beim Xbox Games Showcase im Juni angekündigt. Heute feierte das putzige Spielchen im Xbox Broadcast im Rahmen der Tokyo Game Show sein Comeback.

„Anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes ihr Traumspiel entwickelt, hat das Aniimo-Team es selbst in die Hand genommen“, hieß es zur Ankündigung. Ihr könnt Aniimo fangen, mit ihnen in Echtzeit gegen andere Aniimo kämpfen und die schöne Welt erkunden. Der besondere Twist: mit dem Twining-System werdet ihr selbst zu einem Aniimo und erlebt das Spiel auf ganz neue Weise.

Erst 2026 soll Aniimo erscheinen und auf der offiziellen Website könnt ihr euch vorabregistrieren. Das lässt euch schon richtig ahnen: Aniimo wird Free-to-play sein. Die Veröffentlichung ist für PCs, Mobilgeräte und Xbox geplant.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawpring Studio