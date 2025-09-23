Das „Gacha-GTA“ ANANTA meldet sich mit einem Gameplay-Trailer zurück und bald gibt’s mehr

Publisher NetEase Games und das Entwicklerstudio Naked Rain haben einen neuen Gameplay-Trailer zu ihrem kostenlos spielbaren Urban-Open-World-RPG ANANTA veröffentlicht. Das Spiel wird auf der Tokyo Game Show 2025 vom 25. bis 28. September erstmals spielbar sein

ANANTA, das zuletzt im Dezember mit GTA-Parallelen für Schmunzler sorgen könnte, will eine lebendige Metropole voller Geheimnisse bieten, in der Spielende verschiedene Charakterrollen annehmen und ihre eigene Crew für Abenteuer zusammenstellen können.

Gameplay-Features und Stadtleben

Das neue Gameplay-Material zeigt die Vielseitigkeit der belebten Innenstadt mit interaktiven Hotspots. Spielerinnen und Spieler können als Agent der Anti-Chaos Directorate (A.C.D.) verschiedene Rollen einnehmen – von Polizisten über Hacker bis hin zu Livestreamern. Das Kampfsystem orientiert sich gelegentlich an „Jackie Chan“-Filmen inklusive der bekannten Slapstick-Momente und erlaubt die kreative Nutzung von Umgebungsobjekten wie Golfschlägern oder Mülleimern als Waffen.

Die Fortbewegung erfolgt über ein offenes 3C-System (Character, Camera, Control) mit Spider-Man-ähnlichen Traversal-Mechaniken wie Schwingen zwischen Wolkenkratzern. Fahrzeuge reichen von Autos und Motorrädern bis zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Helikoptern.

Von Project Mugen zu ANANTA

ANANTA könnte euch dabei noch unter dem Namen „Project Mugen“ bekannt sein. Das Spiel wurde 2023 auf der Gamescom angekündigt und trägt seit November 2024 finalen Titel ANANTA. Der Arbeitstitel Mugen (japanisch für „unendlich“) spiegelte dabei bereits die ambitionierte Vision wider, eine grenzenlose urbane Fantasie zu schaffen. Das Entwicklungsteam Naked Rain operiert mit Studios in Hangzhou und Montreal und nutzt die kulturelle Vielfalt beider Standorte für das Projekt.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die aus lizenzrechtlichen Gründen häufig noch auf die ältere Unity Engine 2019 setzen, setzt ANANTA auf die neueste Version der Unity Engine. Dies verspricht deutlich verbesserte Grafik und bessere Mobile-Optimierung im Vergleich zu älteren Engine-Versionen. NetEase bestätigte diese technische Entscheidung in ihrer Q2-Konferenz 2025 und begründete damit auch die verlängerte Entwicklungszeit.

Harte Konkurrenz

ANANTA steht mit seinen GTA-Anlehnungen und der Genre-Überschneidung vermutlich in direkter Konkurrenz zu Perfect World Games‘ Neverness to Everness, das ebenfalls als urbanes Open-World-RPG positioniert ist.

Während NTE bereits der dritte Closed-Beta-Test erwartet wird und somit möglicherweise noch vor GTA 6 erscheint, hat ANANTA bisher kein festes Veröffentlichungsdatum. Die Verzögerung begründet NetEase damit, das Produkt weiter zu polieren und die Konkurrenzfähigkeit zu steigern.

Plattformen und Ausblick

ANANTA erscheint für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte. Trotz der Free-to-Play-Monetarisierung betont NetEase, dass Pay-to-Win-Mechaniken vermieden werden sollen. Vorregistrierungen sind bereits über die offizielle Website möglich, was bereits über 10 Millionen Fans getan haben.

Mit seiner Mischung aus GTA-inspirierter Freiheit, Anime-Ästhetik und übernatürlichen Elementen positioniert sich ANANTA als ehrgeiziger Konkurrent zumindest zu NTE. Ob das Spiel seine hohen Ambitionen einlösen kann, wird sich spätestens bei den geplanten Beta-Tests Ende 2025 zeigen.

Der neue Gameplay-Trailer

via Gematsu, Gamerbraves, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain