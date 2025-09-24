Termin und neuer Trailer zum „Anime-Soulslike“ Code Vein II bei der State of Play enthüllt

Etwa zwei Jahre hat Code Vein benötigt, um zwei Millionen Einheiten zu verkaufen. Das ist schon einige Monde her, man verkündete diese Zahl im September 2021. Und so langsam war die neue Marke in Vergessenheit geraten.

Das änderte sich abrupt mit dem Summer Game Fest 2025, bei dem uns Bandai Namco ziemlich überraschend eine Fortsetzung vorsetzte. Bei der State of Play kurz vor dem Start der Tokyo Game Show meldete sich Code Vein II jetzt mit einem neuen Trailer zurück.

Fans und Medien hatten den Erstling liebevoll „Anime-Soulslike“ getauft. Ob die Fortsetzung dort spielerisch anknüpfen kann, wird sich schon bald zeigen. Bandai Namco hatte mit dem 30. Januar 2026 nämlich auch einen Termin im Gepäck – Code Vein II erscheint dann für PS5, Xbox Series und PCs.

Code Vein II spielt in einer Welt, in der Menschen und Vampire nebeneinander existieren. „Interessierte erfahren mehr über den Protagonisten des Spiels und seine Verbindung zu einer Figur, die ihm helfen kann, in die Vergangenheit zu reisen, um die Welt vor der Zerstörung zu retten“, erklärt Bandai Namco.

Das Spiel setze auf vertraute Elemente wie die Drain Attacks, das Partner-System und Blood Code, wie Producer Keita Iizuka bei einem Showcase im Juli verriet. Beim Summer Game Fest erfuhren wir bereits, dass auch die Fähigkeit, Zeit als Waffe einzusetzen, eine zentrale Rolle spielt.

Der „State of Play“-Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco