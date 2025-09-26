Der Cozy-Kickstarter-Hit Starsand Island lässt eure Inselträume ab Februar wahr werden

Die gemütliche Lebenssimulation Starsand Island vom chinesischen Entwickler Seed Lab hat im Rahmen der Tokyo Game Show nicht nur einen neuen, stimmungsvollen Trailer gezeigt, sondern endlich auch einen konkreten Termin erhalten.

Am 1. Februar 2026 erscheint das Inselabenteuer für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Wer nicht so lange warten möchte, kann schon ab 8. Oktober eine erste Demo auf Steam ausprobieren – pünktlich zum Start des Steam Next Fest.

Starsand Island wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert. Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Customization-Features für Charaktere und Fahrzeuge sowie ein authentisches Freundschafts- und Romantiksystem, das für noch mehr persönliche Geschichten auf der Insel sorgen soll.

Im neuen Trailer werden viele der kleinen, entspannenden Momente gezeigt, die euch auf der titelgebenden Insel erwarten: Ob beim Angeln, Farmen, Erkunden alter Ruinen oder beim gemütlichen Beisammensein mit den Einheimischen – Starsand Island lädt ganz klar zum Abschalten ein.

Wer schon jetzt ins Inselgefühl eintauchen will, kann Starsand Island ab sofort auf Steam wishlisten. Vielleicht wird es dann im Februar 2026 genau das digitale Urlaubsziel, das ihr gesucht habt. Hier könnt ihr euch den neunen Trailer ansehen:

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Starsand Island, Seed Lab