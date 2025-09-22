Itachi: Haunted Abodes ist ein paranormales Adventure, das in einem „Jiko bukken“ spielt

Wolltet ihr schon immer einmal in ein verfluchtes Haus einziehen – und dafür auch noch Geld bekommen? Genau dieses „Traumangebot“ macht euch Itachi: Haunted Abodes – Wandering Through 2000s Tokyo Culture, das neue paranormale Suspense-Adventure von room6. Das Spiel wurde jetzt offiziell für PC-Steam angekündigt und soll 2027 erscheinen.

In Itachi schlüpft ihr in die Rolle eines Studenten, der aus purer Geldnot einen ungewöhnlichen Nebenjob annimmt: Eine Woche lang soll er in einem sogenannten „stigmatized property“ (Jiko bukken) wohnen – einem Apartment, in dem einst jemand unter mysteriösen Umständen verstorben ist.

Die Bezahlung ist gut, die Bedingungen simpel: einfach normal leben. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Natürlich. Denn ohne sein Wissen wird Itachi als Lockvogel eingesetzt, um gefährliche Landgods, ruhelose Geister, anzulocken und zu vertreiben.

Zu schön, um wahr zu sein …

Zwischen den nächtlichen Geister-Ritualen erkundet ihr das Tokio der frühen 2000er, inklusive Visual-Kei-Clubs, überdrehten Maid-Cafés und den bunten Straßen von Harajuku. Diese Subkultur-Hotspots sind nicht nur optisches Highlight, sondern auch voller Hinweise zu den mysteriösen Todesfällen, die es aufzuklären gilt.

Ihr erlebt die Geschichte aus zwei Perspektiven. Itachi kann gut mit Menschen sprechen und Geheimnisse ergründen, während sein ungewöhnlicher Mitbewohner Tanuki die Fähigkeit hat, die Landgods zu sehen und in direkten Kontakt mit ihnen zu treten. Erst wenn ihr die Informationen beider Figuren clever kombiniert, lassen sich die Geister in einem Ritual endgültig bannen – doch zu viele Fehler könnten Itachi das Leben kosten.

Der offizielle Veröffentlichungszeitraum ist zwar erst für 2027 angesetzt, wer sich aber schon jetzt auf den Spuk vorbereiten möchte, kann das Spiel auf Steam wishlisten. Was meint ihr: Würdet ihr für ein paar Yen in ein Haus voller Landgods einziehen – oder lasst ihr lieber die Finger von solchen „Schnäppchen“?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Itachi: Haunted Abodes – Wandering Through 2000s Tokyo Culture, room6