Crimson Desert präsentiert Termin, Trailer und eine 280 Euro teure Sammleredition

Pearl Abyss hat im Rahmen der State of Play in dieser Woche bekanntgegeben, dass das Crimson Desert am 19. März 2026 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Gleichzeitig wurden Details zu den verschiedenen Editionen vorgestellt und natürlich auch ein neuer Trailer präsentiert.

Die Collector’s Edition richtet sich mit umfangreichen Inhalten an Fans mit praller Geldbörse. Neben dem Hauptspiel umfasst sie für 280 Euro unter anderem ein 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star, ein limitiertes Steelbook, eine Stoffkarte von Pywel, einen Brief der Entwickler, einen Greymane Pin sowie verschiedene Fotokarten und Patches.

Außerdem sind zahlreiche digitale Bonus-Inhalte enthalten, darunter das Ultimate Pack mit Waffen wie dem Tormented Soul Bow und dem Sielos Longsword sowie zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen. Die Collector’s Edition könnt ihr bei Amazon für PS5* sowie Xbox Series* und PCs* vorbestellen.

Die Deluxe Edition wird sowohl physisch als auch digital erhältlich sein und kostet 89,99 Euro. Sie bietet neben dem Hauptspiel ein limitiertes Steelbook, eine Karte von Pywel, einen Entwicklerbrief, den Greymane Pin sowie Fotokarten und Patches. Außerdem warten digitale Bonus-Inhalte. Auch die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon für PS5* sowie Xbox Series* und PCs* vorbestellen.

Die Standard-Edition enthält zum Preis von 69,99 Euro das Hauptspiel. Als Vorbesteller-Bonus winkt auch hier das Khaled Shield, während PlayStation-5-Nutzer exklusiv das Grotevant Plate Set erhalten. Die Standard-Edition findet ihr ebenfalls bei Amazon für PS5* sowie Xbox Series* und PCs* vorbestellbar.

Die Sondereditionen:

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss