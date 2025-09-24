Hideo Kojima arbeitet mit den „Pokémon Go“-Machern von Niantic an einem neuen Projekt

Niantic ist ein „Augmented Reality“-Spezialist, der mit Spielen wie Pokémon GO riesige Erfolge feierte. Der „Metal Gear Solid“-Schöpfer Hideo Kojima arbeitet dagegen seit 2015 unabhängig von Konami mit seinem neuen Studio Kojima Productions an kreativen neuen Spielen.

Jetzt treffen sich die Wege der beiden ungleichen Videospiel-Legenden: Kojima arbeitet mit Niantic Spatial an einem neuen AR-Projekt. Das wurde gestern im Rahmen des Livestreams „Beyond the Strand“ zum 10-jährigen Jubiläum von Kojima Productions angekündigt.

Niantic Spatial ist der neue Name des „Pokémon GO“-Schöpfers Niantic, nachdem sich das Unternehmen kürzlich ausschließlich auf AR-Anwendungen konzentriert und den Großteil seines Gaming-Portfolios – inklusive Pokémon GO, Monster Hunter Now und Pikmin Bloom – an den Monopoly-Go-Hersteller Scopely verkauft hat. Mit einem Übernahmewert von geschätzt 3,5 Milliarden USD ist auch genügend Anschubfinanzierung für neue Projekte vorhanden.

Das Spatial-Spiel soll einen starken Fokus auf „Real-World-Augmented-Reality“-Spielmechaniken haben, dessen Technologie nun Kojima Productions für ein neues Projekt nutzen soll. „In naher Zukunft geht es über den Bildschirm hinaus“, deutete ein auffälliger Teaser an. An einer Stelle scannt ein Mann mit AR-Brille ein digitales Modell, das über einem realen Objekt auf seinem Smartphone erscheint.

Menschen zusammenbringen

Kojima sagt dazu: „Ich kann noch nicht ins Detail gehen, aber … wenn man einen Berg besteigt, gibt es dort trotzdem Unterhaltung“, so Kojima. „Es ist wie echtes Death Stranding in der realen Welt, und man kann mit Menschen oder sogar mit der tatsächlichen Umgebung in der eigenen Stadt verbinden. Früher war das alles virtuelle Realität, aber diesmal denke ich darüber nach, mit der echten Umgebung zu verbinden.“

Ähnlich sieht man es bei Niantic: „Ich hoffe, dass daraus ein Umfeld entsteht, das Menschen zusammenbringt, um gemeinsam zu spielen. Wenn unsere Gesellschaft eines braucht, dann etwas, das uns vereint und nicht auseinanderzieht. Und ich denke, Geschichtenerzählen war schon immer die Art, wie Menschen zueinander finden. Technologie kann das unterstützen. Sie kann auch trennen, aber mit einem inspirierenden Schöpfer kann sie eine wichtige Kraft in der Welt sein.“

Für Niantic Spatial sei die Zusammenarbeit ein bedeutender Moment für beide Unternehmen und „eine geteilte Vision, die Grenzen des Möglichen im Bereich interaktives Storytelling zu erweitern.“ Ein Veröffentlichungsdatum für das neue Projekt von Kojima und Niantic Spatial steht noch aus.

Der erste Trailer:

via IGN, Bildmaterial: Niantic Spatial, Kojima Productions