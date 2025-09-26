Das Dark Souls der Musou-Spiele feiert mit einem Remaster sein 25. Jubiläum

Dynasty Warriors ist quasi das Dark Souls der Musou-Spiele, die im Westen (vor allem dank der Crossover-Games wie Hyrule Warriors) inzwischen auch Fuß gefasst haben und damit auch eine leichter verständliche (und treffende) Bezeichnung erhalten haben: „1-vs-1000“-Schlachten.

25 Jahre ist Dynasty Warriors schon alt und das gilt es natürlich zu feiern. Und zwar mit einem Remaster, das kündigte Koei Tecmo schon vor Wochen an. Im Rahmen der Tokyo Game Show wurde man konkreter: man kündigte die Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered an.

Zunächst noch etwas Trivia: Das typische Musou-Gameplay gibt es erst seit Dynasty Warriors 2 (Shin Sangokumusō) von 2000. Zuvor erschien 1997 zwar Dynasty Warriors (Sangokumusō) – doch das war noch ein „1-vs-1“-Fighting-Game. Koei Tecmo feiert deshalb streng genommen das Jubiläum von Dynasty Warriors 2.

Neu aufgelegt wird Shin Sangokumusō 2, das im Westen als Dynasty Warriors 3 erschienen ist. Mit dem 19. März 2026 gibt es bereits einen Termin für die Neuauflage, die dann für PS5, die Switch-Familie, Xbox Series und PC-Steam erscheint.

Das Remaster bietet alle Inhalte des Originals, ebenso wie die Erweiterung „Xtreme Legends“ und natürlich eine intensive Remaster-Behandlung. Dazu zählt eine Überarbeitung mit der Unreal Engine 5. Das vorläufige Ergebnis könnt ihr euch im ersten Trailer ansehen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Koei Tecmo, Omega Force