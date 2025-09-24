Ryo Ga Gotoku überrascht: Neues „Yakuza“ ist vielleicht nicht, was ihr erwartet habt

Gerüchte um eine Neuauflage von Yakuza 3 gab es zuletzt schon und eine solche wäre auch alles andere als überraschend, nachdem Ryo Ga Gotoku bereits Yakuza 0 neu aufgelegt hat und Yakuza Kiwami sowie Yakuza Kiwami 2 folgen lässt. Bei der heutigen RGG Summit überraschte man Yakuza-Fans dann aber doch mit einer besonderen Ankündigung.

So enthüllte man Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – das klingt schon danach, als würde sich da mehr tun als bei den bisherigen Neuauflagen. Und so ist es auch: Es handelt sich sozusagen um ein „2 in 1“-Paket aus einem Remake von Yakuza 3 und einem brandneuen Spiel mit Antagonist Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 in der Hauptrolle, dessen spielerische Führung die Fans übernehmen.

Studio-Chef Masayoshi Yokoyama erklärte, die neue Story „Dark Ties“ sei nicht Teil des Remakes von Yakuza Kiwami 3, sondern eigenständig. Wenn man Yakuza Kiwami 3 starte, könne man zwischen Kiwami 3 und Dark Ties wählen. „Es wird die ursprüngliche Geschichte von Mine erzählt, dem Antagonisten, der Kiryu im ursprünglichen Yakuza 3 im Weg steht, und es geht darum, wie er beginnt, in die Unterwelt einzutreten, wo sich Intrigen und Verbindungen entfalten“, so Yokoyama.

Schauplatz der neuen Ereignisse ist das bestens bekannte Kamurocho. Dort stürzt sich der Geschäftsmann Yoshitaka Mine in ein dunkles Abenteuer in der Unterwelt, nachdem er alles verloren hat. Man habe viel vorbereitet, Fans sollen sich auf viele Nebeninhalte freuen dürfen, die sich auch auf die Verbindung von Mine (gespielt von Shidō Nakamura) zu Tsuyoshi Kanda konzentrieren.

Yakuza Kiwami 3 und Yakuza 3: Dark Ties erscheinen gemeinsam am 12. Februar 2026 für PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam. Eine Digital Deluxe Edition wird zahlreiche Boni enthält. Seht euch unten den ersten Trailer an. Details zu Vertriebsformen auf den verschiedenen Plattformen im Westen werden folgen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, RPGsite, VGC, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Ryo Ga Gotoku