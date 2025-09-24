Capcom eröffnet mit Trailern und „Phoenix Wright“-Überraschung die Tokyo Game Show

Capcom hat heute mit einem Livestream den eigenen „Tokyo Game Show“-Auftritt eröffnet. Neuankündigungen gab es dabei nicht, aber aktuell hat die Capcom-Pipeline ja auch so schon allerhand zu bieten.

So gab es viele neue Trailer zu Onimusha: Way of the Sword, Pragmata und Co. – aber am Ende doch auch eine kleine Überraschung. So stellte Capcom ein kostenloses Titel-Update zu Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy vor. Hattet ihr das auf der Bingokarte?

Ein neuer Story-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword (siehe unten) zeigt uns, wie Protagonist Musashi Miyamoto nach seiner Ankunft in Kyoto von den dämonischen Genma überfallen wird und durch einen Oni-Handschuh übernatürliche Kräfte erhält. Das Action-Adventure erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Pragmata, Monster Hunter, Mega Man

Zu Pragmata wurde ebenfalls ein neuer Gameplay-Trailer vorgestellt, der strategische Kämpfe, neue Waffen und Upgrades sowie die Möglichkeit zeigte, mit Multihacks gleich mehrere Gegner zu schwächen. Spielerinnen und Spieler erkunden in der Science-Fiction-Welt unter anderem eine Mondstation. Auch Pragmata erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection hat mit dem 13. März 2026 hingegen schon einen konkreten Termin. Passend dazu wurde ein erweiterter „Release Date Trailer“ veröffentlicht. Das RPG erscheint für Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe wurde kürzlich die Mega Man Star Force Legacy Collection angekündigt – ein neuer Trailer gibt weitere Einblicke. Sie umfasst alle sieben Hauptteile der Serie, darunter Mega Man Star Force Pegasus, Leo und Dragon sowie die späteren Fortsetzungen. Neben dem klassischen Gameplay bietet die Sammlung moderne Features wie Online-Spiel, Filter, Galerien und Musikplayer. Die Veröffentlichung erfolgt 2026 für Switch, PlayStation, Xbox und PCs.

Title-Update 3 für Monster Hunter Wilds

Für Monster Hunter Wilds wurde das kostenlose Title-Update 3 mit einem neuen Trailer präsentiert, welches am 29. September erscheint. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV treffen Spielerinnen und Spieler dabei auch auf den Boss Omega Planetes und können neue Rollen wie den Dunkelritter oder Piktomanten übernehmen. Dazu kommen neue Ausrüstungen, kosmetische Inhalte, Event-Quests und weitere Herausforderungen. Title Update 4 folgt im Dezember und bringt mit Gogmazios einen besonders gefürchteten Gegner ins Spiel.

Auch Street Fighter 6 wurde im Showcase mit einem neuen Video bedacht, denn der Titel erhält weiterhin neue Updates. Am 15. Oktober stößt C. Viper zum Roster. Sie wird mit zwei Outfits starten und als Teil des Year 3 Character Pass oder separat erhältlich sein.

Ein Titel-Update zu Phoenix Wright Trilogy

Und schließlich erhält die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy am 19. November ein großes Update. Neu dabei sind Sprachoptionen wie lateinamerikanisches Spanisch und brasilianisches Portugiesisch. Zusätzlich werden eine Episodenauswahl, ein Galeriemodus, eine Auto-Play-Funktion und Verbesserungen der Benutzeroberfläche integriert. Die Trilogie ist für Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs verfügbar.

