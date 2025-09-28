Dem neuen Spiel von Stray-Publisher Annapurna werden starke Zelda-Vibes nachgesagt

Annapurna Interactive versucht sich an etwas Neuem: Der Publisher hinter Erfolgen wie Outer Wilds und Stray, arbeitet mit den Yarn Owl Studios dem Action-Adventure Demi and the Fractured Dream.

Dem Spiel werden dabei klassische „Legend of Zelda“-Vibes nachgesagt. Das dürfte auch an der Cel-Shading-Optik liegen, die an The Legend of Zelda: The Wind Waker und Journey erinnert. Das Spiel möchte ergreifende Geschichten erzählen und mit fesselndem Gameplay herausfordern.

Trailer, Story und Gameplay

In Demi and the Fractured Dream übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle eines Voidsent, der namensgebenden Demi, die die Kräfte eines Leerenfluchs nutzen kann. Demi erhält dabei Hinweise aus einer Stimme aus dem Jenseits, während sie die Welt von Somnus durchstreift.

Hier muss Demi drei verfluchte Bestien aufspüren und besiegen, um ein weltvernichtendes Erwachen zu verhindern. Ähnlich wie in der „Legend of Zelda“-Reihe müssen SpielerInnen verschiedene Umwelträtsel lösen und gefährliche Dungeons meistern, indem sie ein Arsenal aus Waffen und Zaubern einsetzen, um Monster und die verfluchten Bestien zu besiegen.

Die Talismane verstärken dabei Fähigkeiten, die benötigt werden, um das Spiel zu meistern. Mit seinen Zelda-inspirierten Grafiken und epischen Kämpfen, die an Spiele wie Shadow of the Colossus erinnern, möchte Demi and the Fractured Dream nostalgische Umgebungen mit einer neuen Erzählung verbinden. Demi and the Fractured Dream wird 2026 für die Switch-Familie, PlayStation 5 und Xbox Series und PCs erscheinen.

Der erste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Demi and the Fractured Dream, Annapurna Interactive, Yarn Owl Studios