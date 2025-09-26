Neue Einblicke und ein Termin zu Fox Hunt, dem Online-Modus von Metal Gear Solid Delta

Im Juni hat Konami einen neuen Online-Modus für Metal Gear Solid Delta angekündigt, den man nachreichen wollte. Nun steht fest, wann Fox Hunt – das nicht als Nachfolger von Metal Gear Online konzipiert ist – erscheinen wird. Nämlich am 30. Oktober als kostenloses Update.

Fox Hunt wird die klassische Spionage-Action der „Metal Gear Solid“-Serie um ein Versteckspiel-Element erweitern, bei dem bis zu 12 Spielende ihre Tarn- und Survival-Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Wie das aussieht, zeigte man während einer neuen Production Hotline im Rahmen der Tokyo Game Show.

Neben den einzigartigen Metal-Gear-Mechaniken, darunter das charakteristische Schleich-Erlebnis, soll das riskante Katz-und-Maus-Spielchen Fox Hunt ausmachen. Zunächst gilt es, sich Waffen und Ausrüstung zu beschaffen. Zwei spezielle Spielmodi stehen zur Verfügung.

Bei „Survival-Sicherung“ erwarten euch mehrteilige Missionen, bei denen der Sieg davon abhängt, die schwer fassbaren Kerotan-Frösche zu finden. „Im Laufe des Spiels werden sie immer weniger, sodass die SpielerInnen in intensive Kämpfe verwickelt werden, um sich die Frösche zu sichern und ihre Gegner auszustechen“, heißt es.

Im Modus „Survival-Eindringen“ hingegen müssen SpielerInnen „ihre Position innerhalb einer bestimmten Zone halten, um jede Phase zu bestehen. Im Laufe des Spiels verringert sich die Anzahl der Zonen, wodurch Tarnung und Positionierung noch wichtiger werden.“

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami