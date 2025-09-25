Viel Dampf um nichts: Das neue „Professor Layton“ gibt neue Einblicke und braucht Zeit

Das hat sich leider schon länger abgezeichnet: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint nicht mehr 2025, sondern erst 2026. Im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 bestätigte Level-5 nun offiziell die Verschiebung.

In den vergangenen Monaten war es auffällig still um das neue Abenteuer von Hershel Layton und Luke Triton geworden – meist kein gutes Zeichen. Jetzt wissen wir: Das Team braucht schlicht mehr Zeit, um das bislang ambitionierteste Spiel der Reihe auf Hochglanz zu polieren. So richtig überraschen kann das keinen mehr angesichts der Verschiebungsorgie rund um Level-5.

Neues Abenteuer, neue Ansprüche

Ganz ohne Trostpflaster lässt man die Fans aber nicht zurück. Zeitgleich zur Ankündigung wurde ein frischer Trailer veröffentlicht, der Layton und Luke in der dampfenden Metropole Steam Bison zeigt. Schon jetzt wird deutlich: Das Spiel setzt technisch und erzählerisch neue Maßstäbe für die traditionsreiche Rätselreihe. Detailreiche Umgebungen, aufwendige Animationen und eine deutlich lebendigere Spielwelt lassen erahnen, warum Level-5 hier keine halben Sachen machen will.

Geduld gefragt

Der neue Serienteil erscheint exklusiv für Nintendo Switch und Switch 2 – weitere Plattformen sind derzeit nicht geplant. Für Layton-Fans bedeutet das eine besonders lange Durststrecke: Das letzte große solo Abenteuer mit Hershel und Luke, Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant, liegt bereits seit 2013 zurück. Nach über einem Jahrzehnt Pause kommt es also auf ein paar Monate mehr oder weniger wohl auch nicht mehr an.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen – und euch schon einmal auf ein Rätsel-Abenteuer einstellen, das offenbar größer und aufwendiger wird als alles, was die Reihe bisher geboten hat.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5