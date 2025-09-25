Sieht das putzig aus: Hoyoverse macht die „Cosmic Life Sim“ Petit Planet endlich offiziell

Viele Wochen gab es Gerüchte um das neue Spiel von Hoyoverse, jetzt wurde es endlich offiziell vorgestellt und die Webseite freigeschaltet: Petit Planet wird ein kosmisches Lebens‑Simulationsspiel, das die SpielerInnen auf eine Reise einlädt, geprägt von idyllischen, aber zugleich abenteuerlichen Lebensstilen, einzigartigen Nachbarn und überraschenden Wundern.

Wie der Name schon suggeriert, geht es in Petit Planet darum, einen eigenen Planeten zu pflegen und nach und nach eine Galaxie zu formen, indem sie sich mit verschiedenen Planeten im Sternenhimmel verbinden. Petit Planet wird von vielen mit Animal Crossing verglichen.

Die Reise beginnt auf dem jeweiligen Heimatplaneten, wo flauschige Nachbarn ihre Planeten miteinander verknüpfen können. Die Verknüpfungen setzen wiederum Luca frei, die Lebensenergie des Planeten. Jede Welt wird dabei eigene Landschaften prägen.

Die Lebenssimulation soll vielfältige, freudige und entspannende Aktivitäten wie Pflanzen, Angeln, Strandsammeln, Bergbau, Kochen und Handwerk bieten. Das Ernten exotischer Feldfrüchte, Entdecken vielfältiger Ökosysteme und beim Zusammensein mit liebenswerten Nachbarn wird die Lebensenergie Luca gesammelt.

Luca – Energie und Währung zugleich

Die Charaktere können mit Lieblingsoutfits gestylt, Innenräume eingerichtet, Außenbereiche mit Themenmöbeln gestaltet werden und gemeinsam mit Luca lassen sich sogar Himmel, Grasländer und Strände in neue Formen verwandeln. Dazu gibt es den galaktischen Basar, einen lebhaften sozialen Treffpunkt, an dem Gespräche bei Kaffee, festliche Events am Himmel und neue Freundschaften mit anderen Spielern entstehen – so werden flüchtige Momente zu dauerhaften Verbindungen.

Petit Planet soll für PCs, Mobilgeräte und weitere Plattformen erscheinen, dazu ist die Registrierung für die erste geschlossene Beta (“Coziness test”) auf der offiziellen Webseite möglich. Gerüchte um eine Switch-Fassung kursieren ebenfalls.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse