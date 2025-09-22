Aus der Remake-Welle zu „Dragon Quest“ könnte bald eine Remake-Flut werden

„Dragon Quest“-Fans sind in den nächsten Monaten gut versorgt: Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für PCs und Konsolen und vor kurzem wurde zudem Dragon Quest VII Reimagined während der Nintendo Direct für Februar angekündigt.

Gleichwohl: Mit der Auswahl von Dragon Quest VII als nächste Neuauflage sind nicht alle Fans einverstanden. Während der Ausgabe vom 15. September des monatlichen Livestreams „Yuubou and Mashirito no KosoKoso Housoukyoku“ fragte der Co-Moderator und Manga-Veteran Kazuhiko „Mashirito“ Torishima, warum Square Enix sich für den siebten Teil entschieden hat, während die Teile 4 bis 6 noch nicht modernisiert wurden.

Yuji Horii, Gründer der Serie, antwortete darauf: „Es bewegt sich gerade vieles, aber das wurde einfach zufällig zuerst gemacht.“ Automaton Media übersetzt gar: „Es gibt verschiedene Projekte, die gerade laufen, nur dass VII zufällig als erstes fertiggestellt wurde.“ Klingt danach, als ginge es nach Dragon Quest VII Reimagined weiter, oder? Dass die Wahl zuerst auf den siebten Teil gefallen ist, könnte aber auch praktische Gründe haben.

Die Zenithia-Trilogie

Hintergrund könnte die Zenithia-Trilogie sein, der die „Dragon Quest“-Spiele vier bis sechs angehören: Diese drei Titel sind lose durch das Himmelskönigreich Zenithia miteinander verbunden. Eine Modernisierung würde daher möglicherweise mehr Abstimmung erfordern als bei einem Solotitel. Unter der Annahme, dass es keine großen Story-Änderungen gibt, ergäbe es wenig Sinn, nur einen Teil der Trilogie neu aufzulegen und die anderen auszulassen.

Square Enix erklärte außerdem, dass die Neuauflage von Dragon Quest VII Reimagined den Spielfluss straffen soll, indem Nebeninhalte ohne direkten Bezug zur Hauptstory entfernt werden. Gleichzeitig sollen jedoch neue Szenarien hinzukommen. Neben umfangreichen grafischen Verbesserungen sind auch Systemanpassungen geplant, deren Details noch nicht veröffentlicht wurden.

Der Kommentar lässt Fans auf die Remakes der Teile 4 bis 6 hoffen. Auch wenn sie noch nicht offiziell angekündigt wurden, deutet er darauf hin, dass mindestens einige davon geplant sein könnten – und dass Square Enix womöglich noch weitere Projekte abwägt.

via RPGsite, GameRant, Bildmaterial: Dragon Quest Builders, Square Enix