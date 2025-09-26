Wuxia-RPG Where Winds Meet stellt eine Roadmap und seine stärkste Waffe vor: den Schirm

NetEase Games hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 neue Einblicke in das kommende Wuxia-Open-World-Action-RPG Where Winds Meet gegeben. Seit der Gamescom hat das Spiel (PS5, PCs) mit dem 14. November einen konkreten Termin, dem Interessierte nun entgegenfiebern.

Neben Details zum Kampfsystem stellte das Team bei der Tokyo Game Show jetzt auch eine umfassende Roadmap mit saisonalen Updates vor, die das Spiel nach der Veröffentlichung stetig erweitern sollen.

Wuxia ist mehr als nur Kung-Fu

Im Zentrum der Neuigkeiten steht die Botschaft um die Philosophie des Wuxia-Kampfstils, der nicht allein mit Kung-Fu gleichzusetzen sei. Während Kung-Fu die realistische und disziplinierte Beherrschung der Kampfkunst betone, vereine Wuxia darüber hinaus philosophische Tiefe und ästhetische Eleganz.

Diese Balance soll sich im Kampfsystem widerspiegeln, in dem Waffen mehr sind als bloße Werkzeuge: Sie verkörpern Charakter, Philosophie und Kunst. Das Arsenal reicht von Schwertern und Speeren bis hin zu Seil-Darts und Doppelklingen. Besonders hervorgehoben wird eine Waffe, die für die Essenz von Wuxia steht – der Schirm.

Um die Authentizität des Kampfstils sicherzustellen, arbeitete das Team mit dem preisgekrönten Hongkonger Action-Regisseur Wei Tung zusammen, der unter anderem an Bruce Lee’s Fist of Fury und Kung Fu Killer beteiligt war. Echte Martial Artists sowie aufwändige Motion-Capture-Aufnahmen sollen für Realismus sorgen.

Saisonale Updates nach dem Launch

Darüber hinaus kündigte das Team eine saisonale Weiterentwicklung des Spiels an. Jede Season soll rund drei Monate umfassen und neue Inhalte ins Spiel bringen. Zum Launch werden mit Qinghe und Kaifeng zwei große Regionen verfügbar sein, die jeweils eigene Handlungsstränge bieten und die Hintergrundgeschichte der Spielfiguren vertiefen.

Künftige Seasons sollen den Fokus wechseln, mal die Hauptgeschichte durch neue Regionen und Charaktere vorantreiben, mal zusätzliche Gameplay-Elemente, zeitlich begrenzte Aktivitäten oder soziale Features einführen. Auch, was das Spieler-Feedback angeht, wolle man stetig dranbleiben und reagieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio