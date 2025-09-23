Erinnert an P.T. – Hideo Kojima lässt Fans mit neuem Teaser zum Horror-Projekt OD rätseln

Kürzlich feierte Hideo Kojima das 10-jährige Jubiläum seines Studios Kojima Productions. Im Zuge eines entsprechenden Livestream-Events enthüllte der Branchenveteran einen neuen Teaser-Trailer zum Xbox-Horror-Projekt OD.

„Das ist ein besonderes System“, erklärt Kojima. „Sogar die Infrastruktur ist völlig neu … niemand hat das je zuvor gemacht. Ich wiederhole also Tests und Experimente und kann nicht mehr sagen.“ Er weist aber darauf hin, dass der neue Trailer viele Hinweise enthalte.

Microsofts Head of Gaming, Phil Spencer, erschien ebenfalls auf der Bühne und bezeichnete OD als „mutig, einzigartig und unverkennbar aus diesem Studio“. Spencer führt aus: „Wir unterstützen die Produktion voll und ganz. Wir arbeiten mit dem Team technisch mit Unreal, sowohl an den aufregenden Dingen, die man auf dem Bildschirm sieht, als auch an vielen Dingen hinter den Kulissen.“

Und weiter: „Wir haben ein Ziel vor Augen: Kojimas Vision für alle Spieler überall zum Leben zu erwecken, und wir können es kaum erwarten, bis sie erleben können, wenn es fertig ist.“

Bei der Ankündigung im Jahr 2023 bezeichnete Kojima OD als „eine neue Medienform“. Erst kürzlich erklärte er, dass er sich von dem Titel das erhoffe, was er mit Death Stranding 2 nicht geschafft habe – wir berichteten. Der Branchenveteran arbeitet bei OD mit – unter anderem – Filmregisseur Jordan Peele zusammen. SchauspielerInnen Hunter Schafer, Udo Kier und Sophia Lillis sind Teil des Casts.

OD im neuen „KNOCK“-Teaser-Trailer

