Wenige Tage nach Pokopia: Palworld-Macher kündigen auch eine Cozy-Farming-Sim an

Die Geschichte um die rechtliche Auseinandersetzung zwischen Nintendo und Palworld-Entwickler Pocketpair ist inzwischen lang und bekam erst kürzlich durch ein Patent einen weiteren Eintrag. Heute gibt es eine neue Ankündigung, die in diesem Zusammenhang zumindest für Schmunzler sorgen dürfte.

Vor wenigen Tagen erst hat The Pokémon Company bei der Nintendo Direct das brandneue Pokopia angekündigt, ein Cozy-Game im Pokémon-Universum mit Farming-Elementen. Und heute legt nun Pocketpair mit der Ankündigung einer Farming-Simulation im Palworld-Universum nach. Geschichten gibt’s …

Die „Cozy Farming“-Simulation Palworld: Palfarm wurde von Pocketpair offiziell für PCs angekündigt. In diesem charmanten Spin-off von Palworld dreht sich alles darum, gemeinsam mit mysteriösen Kreaturen namens „Pals“ eine idyllische Farm ins Leben zu rufen.

Spielerinnen und Spieler ziehen auf eine malerische Insel, auf der die Pals leben, und arbeiten Hand in Hand, um Felder zu bestellen, leckere Gerichte zu kochen, praktische Werkzeuge herzustellen und die Farm ihrer Träume nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Jeder Pal bringt dabei – wie im Hauptspiel – seine ganz besonderen Fähigkeiten ein.

Enge Pal-Beziehungen

Durch tägliche Gespräche und liebevolle Geschenke können enge Beziehungen zu den Pals und den InselbewohnerInnen entstehen, die sich in überraschenden Geschichten und kleinen Abenteuern widerspiegeln. Für Spannung sorgt außerdem die Notwendigkeit, die Farm gegen feindliche Pals zu verteidigen, die gerne mal Chaos anrichten.

Der lebendige Marktplatz lädt dazu ein, eigene Waren zu handeln, seltene Gegenstände zu ergattern und die eigene Wirtschaft aufzubauen. Und wer das Farmleben lieber gemeinsam genießen möchte, profitiert vom integrierten Mehrspielermodus, der das Zusammenarbeiten mit Freunden ermöglicht. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus, aber Palworld: Palfarm wird über Steam für PCs erhältlich sein.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Palworld: Palfarm, Pocketpair