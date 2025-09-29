Neue Videospiel-Adaption zu The Seven Deadly Sins erhält einen Termin und neuen Trailer

Im Rahmen der State of Play konnte Netmarble den konkreten Veröffentlichungstermin von The Seven Deadly Sins: Origin vorstellen, das immerhin Konsolen-exklusiv für PS5 erscheint. Außerdem steht das Free-to-play-RPG am 28. Januar 2026 auch für Mobilgeräte und PC-Steam zur Verfügung.

Klar, einen neuen Trailer gibt’s dazu auch. Optisch kann das kunterbunte Action-RPG überzeugen, ob es auch spielerisch klappt und wie die Videospiel-Adaption letztlich monetarisiert wird, das wird sich zum Launch Ende Januar zeigen.

Das Interesse am Videospiel dürfte groß sein. Über 55 Millionen Mal verkaufte sich die Manga-Vorlage von Nakaba Suzuki. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch die Anime-Umsetzung, welche vier Staffeln umfasst. Ebenso wurden einige Specials und Filme veröffentlicht. Nun also das Videospiel.

Fans erwartet eine originalgetreue Umsetzung der Welt von Britannia in einer weitläufigen, offenen Spielwelt. Dabei wird nicht nur das Setting des bekannten Universums aufgegriffen, sondern auch eine komplett neue, exklusive Geschichte erzählt.

Im Mittelpunkt steht Prinz Tristan vom Königreich Liones, der sich aufmacht, eine durch eine rätselhafte Kollision von Zeit und Raum aus dem Gleichgewicht geratene Welt wieder ins Lot zu bringen. Fans stellen dafür ein Team aus unterschiedlichen Helden zusammen, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Dabei begegnet man sowohl bekannten Charakteren aus dem Franchise als auch neuen Helden.

Der neue TGS-Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble