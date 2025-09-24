Auch der neue Trailer zu Stranger than Heaven lässt „Ryu Ga Gotoku“-Fans im Dunkeln tappen

Wer bei der heutigen RGG Summit 2025 auf das große Blowout zu Stranger than Heaven (ehemals Project Century) gehofft hatte, wurde ein wenig enttäuscht. Ryu Ga Gotoku widmete dem brandneuen Projekt zwar ein „Behind the scenes“-Video, aber das war nicht so ergiebig, wie Studio-Fans vielleicht gehofft haben.

Das Video zeigt Szenen aus dem Studio, unterlegt von einem Jazz-Song offensichtlich direkt aus dem Spiel. Zu sehen ist der Blick auf den ein oder anderen Entwicklerbildschirm und aufwändige Motion-Capturing-Aufnahmen, die auf actionreiche Kämpfe schließen lassen.

Darüber hinaus lässt uns Ryu Ga Gotoku noch im Dunkeln, was es mit Stranger Than Heaven so wirklich auf sich hat. Als uns Stranger than Heaven erstmals vorgestellt wurde, spielte der Titel 1915. Das war auch im Enthüllungstrailer zum Summer Game Fest noch so, aber da bekamen wir auch Einblicke in das Jahr 1943.

Stranger than Heaven spielt also in mindestens zwei Jahren. Einen Termin oder Plattformangaben machte man heute nicht. „Ryu Ga Gotoku“-Fans dürfen weiterhin gespannt sein. Vielleicht bieten die nächsten Tage, immerhin findet die Tokyo Game Show statt, ja noch weitere Einblicke?

Das neue Video:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studios