Im dritten Anlauf soll es mit Let It Die: Inferno jetzt endlich klappen, diesmal ohne Free-to-play

Let It Die wurde ursprünglich von Grasshopper Manufacture für GungHo entwickelt. Die Fortsetzung Deathverse: Let It Die von Supertrick Games setzte die Story hunderte Jahre nach den Ereignissen von Let It Die fort. Doch das hat nicht so richtig geklappt, wie ihr wisst.

Man pausierte das Projekt zunächst, doch ein paar Updates sollten nicht genügen. Dann gab man bekannt, dass man Deathverse: Let It Die komplett umkrempelt und ein drittes Spiel entstehen soll, welches das Beste der beiden Vorgänger vereint. Hier sind wir nun – in dieser Woche kündigten GungHo Online Entertainment und Supertrick Games das neue Let It Die: Inferno an.

Das Roguelite-Survival-Actionspiel soll bereits am 3. Dezember für PlayStation 5 und PCs via Steam erscheinen und wird ein Vollpreisspiel, kein Free-to-play-Titel. Der Titel wirft SpielerInnen in einen chaotischen Kampf ums Überleben gegen groteske Monster, feindliche Fraktionen und andere Spieler. Dungeons und Item-Platzierungen ändern sich mit jedem Durchgang.

Nachdem die Menschheit sich gerade erst von der Katastrophe „Earth Rage“ erholt hat, öffnet sich plötzlich ein gewaltiger Abgrund, groß genug, um eine ganze Stadt zu verschlingen. Dieser erhielt den Namen „Hell Gate“, und in seiner Tiefe ruht das „Eye of the Reaper“, ein mächtiger Kristall, der die Energie birgt, die Welt zu beherrschen. Die Spieler müssen das Inferno erforschen, überleben und wieder entkommen.

Neben Kämpfen im PvEvP-Modus, in dem Spieler und Feinde im „Hell Gate“ aufeinandertreffen, gibt es auch einen Modus, der sich ausschließlich auf Gefechte zwischen SpielerInnen konzentriert. Nachfolgend seht ihr den neuen Ankündigungstrailer!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Let It Die: Inferno, Supertrick Games, GungHo Online Entertainment