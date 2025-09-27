Code Vein II beantwortet einige Fragen mit der 15-minütigen Gameplay-Präsentation

Unter der Woche durfte sich das „Anime-Soulslike“ Code Vein II dem breiten Publikum bei der State of Play mit einem kurzen, neuen Trailer und dem konkreten Termin präsentieren. Alles ganz nett, aber Fans des Erstlings dürstet es nach mehr. Die Tokyo Game Show liefert ab.

Eine 15-minütige Gameplay-Präsentation dürfte einige Fragen zum Action-RPG beantworten, in dem SpielerInnen sich auf eine epische Reise begeben, in der sie die Zeit selbst als Waffe einsetzen. Ob es am Ende die Standardedition oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden.

„Spielende durchqueren gemeinsam mit ihren Gefährten weite Umgebungen, wobei das dynamische Partner-System eine entscheidende Rolle beim Bezwingen von schwierigen Gegnern und gewaltigen Bossen spielt“, führt Bandai Namco ein. RPG-Gameplay, gepaart mit komplexen Charakter-, Waffen- und Fähigkeitssystemen erwartet euch.

Die Erkundung der Welt erfolgt zu Fuß oder mit dem Motorrad Forma an der Seite von Lou MagMell, einer durch die Zeit reisenden Wiedergängerin. Das Partner-System ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Kampfformen. Einzigartige Waffen wie das kolossale Großschwert „Absolute Executioner“ (Artikelbild) sorgen für vernichtende Schläge.

Die Präsentation:

