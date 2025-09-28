Casino, Szenarien und Sidequests: Diese Inhalte streicht die Neuauflage von Dragon Quest VII

Wir haben bereits ein stolze 17 Minuten langes Gameplay-Video zu Dragon Quest VII Reimagined von der Tokyo Game Show gesehen. Diese ausführlichen Einblicke gaben allerdings keine neuen Details dazu, wie die „gestraffte Story“ konkret aussieht. Hier haben Fans weiterhin Bedenken.

Die Neuauflage erhält nicht nur eine schicke Grafik, sondern auch eine Geschichte mit Streichungen, um den Spielablauf zu straffen. Bei einem Panel im Rahmen der Tokyo Game Show gab es dazu jetzt konkrete Informationen von Yuji Horii persönlich.

So fallen mit El Ciclo, Gröndal und Providence drei Szenarien weg. Man habe entschieden, „Nebenhandlungen zu streichen, die wenig oder keine direkte Relevanz für das Hauptszenario haben“, erklärt Produzent Takeshi Ichikawa dazu schon kürzlich.

Auch die Monster Meadows werden gestrichen – eine Nebenaufgabe im Original, bei der es darum geht, ein Gebiet zu errichten, in dem Monster leben können. Ebenso streicht man für die Neuauflage das „Immigrant Town„-Feature. Eine kleine Stadtbau-Nebenaufgabe. Das Casino fällt auch den Streichungen zum Opfer, wobei es hier vermutlich auch um die moderne Altersfreigabe geht.

Horii betonte den Berichten zufolge erneut, dass man diese Änderungen vornehme, „um das allgemeine Tempo zu beschleunigen und ein intensiveres Spielerlebnis zu bieten“. Dafür gibt es in der Neuauflage aber auch einige neue Elemente. So soll es ein neues Szenario geben, in dem man mehr über die Kindheit des Helden und von Maribel erfährt. Auch eine Arena ist geplant.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier.

via Stealth40k, TheGamer, Denfaminicogamer, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix