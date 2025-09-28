Casino, Szenarien und Sidequests: Diese Inhalte streicht die Neuauflage von Dragon Quest VII

Wir haben bereits ein stolze 17 Minuten langes Gameplay-Video zu Dragon Quest VII Reimagined von der Tokyo Game Show gesehen. Diese ausführlichen Einblicke gaben allerdings keine neuen Details dazu, wie die „gestraffte Story“ konkret aussieht. Hier haben Fans weiterhin Bedenken.
Die Neuauflage erhält nicht nur eine schicke Grafik, sondern auch eine Geschichte mit Streichungen, um den Spielablauf zu straffen. Bei einem Panel im Rahmen der Tokyo Game Show gab es dazu jetzt konkrete Informationen von Yuji Horii persönlich.
So fallen mit El Ciclo, Gröndal und Providence drei Szenarien weg. Man habe entschieden, „Nebenhandlungen zu streichen, die wenig oder keine direkte Relevanz für das Hauptszenario haben“, erklärt Produzent Takeshi Ichikawa dazu schon kürzlich.
Auch die Monster Meadows werden gestrichen – eine Nebenaufgabe im Original, bei der es darum geht, ein Gebiet zu errichten, in dem Monster leben können. Ebenso streicht man für die Neuauflage das „Immigrant Town„-Feature. Eine kleine Stadtbau-Nebenaufgabe. Das Casino fällt auch den Streichungen zum Opfer, wobei es hier vermutlich auch um die moderne Altersfreigabe geht.
Horii betonte den Berichten zufolge erneut, dass man diese Änderungen vornehme, „um das allgemeine Tempo zu beschleunigen und ein intensiveres Spielerlebnis zu bieten“. Dafür gibt es in der Neuauflage aber auch einige neue Elemente. So soll es ein neues Szenario geben, in dem man mehr über die Kindheit des Helden und von Maribel erfährt. Auch eine Arena ist geplant.
Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier.
via Stealth40k, TheGamer, Denfaminicogamer, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix
15 Kommentare
Ich finde das sehr schade DQ7 ist mein Lieblings Teil und im Orginal auf der PS1 perfekt. Es lässt sich natürlich sehr viel Zeit im Szenario. schon bis zum ersten Kampf dauert das im Orginal sehr lange. Hab es nur auf der PS1 gespielt und fand die 3DS Version schon nicht so überzeugend.
Ich sehe keinen grund da was zu streichen😢
Auf reddit findet man die Theorie, dass das Casino rausgeschnitten wurde, weil einige Länder bei ihrem Rating da wohl nicht zwischen echtem Casino Spiel unterscheiden. Inklusive EU und Korea.
https://www.reddit.com/r/NintendoSwit…nd_cut_content/
Finde die Herangehensweise von SE auch arg merkwürdig. Von Dragon Quest 7 werden Inhalte gestrichen, weil man der Meinung ist, dass man alles straffen müsste, in FF7 indessen denkt man, man müsste das Spiel mit so vielen Inhalten aufblähen, dass man es auf drei Teile strecken muss.
Ich kapier es nicht. Vielleicht hat man auch die Inhalte von Dragon Quest 7 genommen und sie auch noch in den letzten Teil der Remake-Trilogie gequetscht, wer weiß. Komplett absurd!
Man muss natürlich bedenken, dass man es nicht vergleichen kann, weils ja verschiedene Teams mit verschiedenen Denkweisen sind, die das entschieden haben. Horii hatte das ja schon offen kommuniziert. Das Straffen wird wohl größtenteils seine Entscheidung gewesen sein bzw. er hats am Ende jedenfalls abgenickt.
Bei Final Fantasy natürlich dann der dafür Verantwortliche.
Beide Marken sind halt so groß, dass die Verantwortlichen ziemlich freie Hand haben, sobald sie grünes Licht fürn Projekt bekommen.
Dragon Quest VII war in der 3DS-Version schon ein regelrechtes Umfangsmonster und durch dieses Prinzip mit den Kartenfragmenten sind die einzelnen Episoden schon fast zwangsläufig nicht stark miteinander verknüpft. Ich habe damals in, ich glaube, über 120 Stunden alles gemacht. Ich verstehe bis zu einem gewissen Grad, dass die Entwickler glauben, dass sowas heutzutage nicht mehr besonders gut ankommt, aber dann müssen sie halt ein anderes Spiel als Grundlage für ihr Remake nehmen, das für das heutige Publikum eine bessere Basis hinsichtlich Story und Struktur bietet (DQ 8, 9, 6, kämen mir in den Sinn). Ich sehe auch nicht extrem viel Sinn darin, optionalen Content zu streichen. Ist doch klar, dass sich darüber große Teile der Fanbase aufregen und viele Neugierige abgeschreckt werden.