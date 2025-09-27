Das neue „Inazuma Eleven“ erhält einen neuen Trailer – und wird nicht verschoben

Level-5 hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 einen neuen Trailer zu Inazuma Eleven: Victory Road veröffentlicht und die geplante Veröffentlichung am 13. November nicht verschoben. Gute Nachrichten für Inazuma-Eleven-Fans, die seit Jahren auf das Comeback der Fußball-RPG-Reihe warten!

Erstmals angekündigt wurde das Spiel nämlich 2016. Nach unzähligen Verschiebungen gab es bereits einen konkreten Termin für den August, den man aber kurz vorher kippte. Die zusätzliche Zeit wolle man nutzen, um die „bestmögliche Qualität zu gewährleisten“.

Inazuma Eleven: Victory Road spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist.

Dort trifft er auf Harper Evans, ein „Fußballmonster“ der Raimon Junior High, die als stärkstes Team des Landes gilt. Neben dem neuen Story-Modus bietet das Spiel mit Chronicle einen umfangreichen Rückblick auf die bisherigen Serienteile.

In einem Gespräch mit Denfaminicogamer Channel sprach Level-5-CEO Akihiro Hino vor einigen Wochen übrigens offen über die Gründe für diese wiederholten Verschiebungen, die nicht nur Inazuma Eleven betreffen, und warum „einfach später ankündigen“ nicht immer die Lösung sei.

Der neue TGS-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5