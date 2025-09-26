Das neue „Monster Hunter“ können erste Fans schon im November ausprobieren

Wie sagt man so schön: Nach der Monsterjagd ist vor der Monsterjagd. Monster-Hunter-Fans freuen sich (vielleicht) auf das bevorstehende Monster Hunter Outlanders, zu dem es jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 neue Details von Capcom und TiMi Studio Group gab.

Mit Monster Hunter Outlanders will man das traditionelle Gameplay der Serie auf mobile Geräte bringen. Schon heute gibt es einen neuen Trailer, der dazu weitere Einblicke gibt. Das Video führt Monsterkäger auf eine unbekannte Insel und zeigt die charakteristische Jagd-Action gegen unzählige Monster.

Die bekannten Waffentypen sind wieder dabei, erhalten jedoch neue Elemente, die das Kampferlebnis erweitern. Auch der Protagonist wird vorgestellt, begleitet von Erkundungsszenen, welche auch die Möglichkeiten des Crafting-Systems demonstrieren.

Das Spiel setzt auf einfache, an Mobilgeräte angepasste Button-Steuerung, mit der die bekannten Monster-Hunter-Aktionen bequem ausgeführt werden sollen. Neben den vertrauten Palicos treten in Outlanders auch neue Buddies wie Rutaco und Trillan auf, die unterschiedliche Persönlichkeiten und Fähigkeiten besitzen und durch Training verbessert werden können.

Free-to-Play-Titel

Monster Hunter Outlanders erscheint als Free-to-Play-Titel mit In-Game-Käufen für iOS und Android, ein konkreter Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest. Monster Hunter Outlanders wird über soziale Features und regelmäßige Events verfügen, die für eine lebendige Community sorgen sollen.

Der neue TGS-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom