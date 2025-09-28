Mega Man feiert Comeback beim blauen Igel: Season-Pass-Inhalt zu Sonic Racing bestätigt

SEGA hat bei der aktuellen State of Play Mega Man und Proto Man als neueste Ergänzung für den Season-Pass-Kader zu Sonic Racing: CrossWorlds vorgestellt. Außerdem gibt es eine von Mega Man inspirierte Strecke, wie der Trailer zeigt.

Mega Mans treuer Begleiter Rush schließt sich dem Rennen ebenfalls an – in Form eines Fahrzeugs, dem Rush Roadster. Die Information war bereits zuvor in Form eines Flyers durchgesickert, welcher der physischen Version des Spiels beilag.

Nun bestätigt Sega, dass dem Season-Pass des Spiels im Oktober nicht nur Minecraft-Inhalte, im November Spongebob Schwammkopf, sondern danach auch noch Pac-Man, Avatar Legends und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Mega Man enthalten wird.

Außerdem werden in der Digital Deluxe Edition zu Sonic Racing: CrossWorlds der Kader um spielbare Charaktere aus der Netflix-Serie Sonic Prime erweitert, wie zum Beispiel Knuckles der Schreckliche, Rusty Rose und Tails Nine.

Sonic Racing: CrossWorlds wurde weltweit am Donnerstag, den 25. September 2025, sowohl digital als auch physisch veröffentlicht. Die Version für das Nintendo-Switch-2-System wird digital in der Weihnachtszeit 2025 und physisch Anfang 2026 erscheinen. Ein Upgrade der Switch-Version ist für 10 Euro möglich, der Speicherstand wird übernommen.

Der neue Trailer:

