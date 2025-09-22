Das Next-Gen-Upgrade für One Piece: Pirate Warriors 4 nähert sich auch für Switch 2

Der vierte Teil der „One Piece Pirate Warriors“-Reihe bekommt zwar aktuell keinen Nachfolger, aber wenigstens ein Upgrade. Seit das Spiel 2020 erschien, hat sich bei den Konsolen ja so einiges getan. Also spendiert Entwickler Omega Force uns Versionen für PS5, Xbox Series und Switch 2. Die „Switch 2“-Version ist neu dazugekommen, die anderen Next-Gen-Upgrades waren bereits angekündigt.

Die Grafik wird ein wenig aufgebessert, um auf der neuen Generation der Konsolen eine gute Figur zu machen. Besonders schön: Wer das Spiel bereits auf einer alten Konsole gekauft hat, wird das Upgrade wahrscheinlich schon für einen kleinen Aufpreis kaufen können.

In Japan wird ein Upgrade auf der PS4 und der alten Switch nur 100 Yen kosten, was nach aktuellem Kurs nur 57 Cent sind. Xbox-Nutzer dürfen sogar kostenlos upgraden. Für den Westen wurden die Upgrades auf PS5 und Xbox Series ursprünglich als kostenlos angekündigt.

Ein Datum, wann wir im Westen uns über die neuen Versionen hermachen dürfen, gibt es noch nicht. Pirate Warriors 4 behandelt aus One Piece die Geschichte vom Alabasta-Arc bis zu Wano Kuni, kam aber heraus bevor Eiichiro Oda die Geschichte von Wano Kuni zu Ende zeichnen konnte. Daher nicht wundern: das läuft da ein wenig anders ab als im Manga!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco, Koei Tecmo, Omega Force