Im Test! Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gehört in jede Sammlung, ob Fan oder Neuling

Titel Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30. September 2025 Square Enix 30. September 2025 Square Enix 30. September 2025 Square Enix System PlayStation, Nintendo Switch 1/2, Xbox, PC Getestet für PC (Steam) Entwickler Square Enix Genres Taktik-RPG Texte

Vertonung

Schützt euch und euer Portemonnaie, denn die Remake-/Remaster-Welle kommt. Nichts und niemand ist vor ihr sicher und öfter, als einem lieb ist, trifft es diejenigen, die es am wenigsten verdienen. Doch ab und zu reitet genau der richtige Titel auf dieser Welle.

Beim Square-Enix-Strategie-Klassiker Final Fantasy Tactics wurde es auch Zeit. Seit dem in vielen Teilen akkuraten NVIDIA-Leak vom September 2021 wusste alle Welt von der Existenz dieses Projekts, aber nicht, wann es erscheinen oder wie weit es reichen würde.

Tatsächlich befand sich Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bei der hochkarätigen Business Division III in Entwicklung. Diese ist für ihre Arbeit an Final Fantasy XIV und XVI bekannt. Die Suche nach einem passenden Director für das Remaster war also garantiert keine lange, da Kazutoyo Maehiro Teil des Teams ist. Der gute Mann hat zusammen mit Yasumi Matsuno bereits am Original gearbeitet und war somit die beste Wahl für diesen Posten.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bietet alles, was man sich von einem modernen Remaster eines absoluten Kult-Klassikers in Pixeloptik wünschen könnte. Warum so einige Fans dennoch mit etwas Wehmut auf das Spiel blicken, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Ivalice, oh Ivalice

Der König ist tot! Ein wilder Thronfolgestreit beginnt und inmitten dieses Chaos versuchen die beiden Jugendfreunde Ramza Beoulve und Delita Heiral, die als Ritterlehrlinge stolz ihre Pflicht erfüllen wollen, ihren Weg zu finden. Doch während dieses bitteren Konflikts, in dem auch die Kirche und fragliche mystische Mächte ihre Finger im Spiel haben, driften die beiden Gefährten auseinander und müssen ihr Schicksal zwischen Loyalität, Moral und Zweifel navigieren.

Jeder, der ein wenig Kenntnis von der Materie hat, weiß, dass das Ivalice-Universum vor politischer Machtkämpfe und Intrigen strotzt. Auch bei Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles steht das politische Geschehen im Vordergrund und weiß einmal mehr mit fantastischen Dialogen mitzureißen.

Sowohl die einzelnen Schicksale der Charaktere als auch ihre Verbindung zur Rahmenhandlung und die Welt von Ivalice fesseln und bezaubern von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die vielen Wendungen überraschen immer wieder und die teils emotionalen Szenen wissen zu bewegen.

Das war 1997 schon so und daran hat sich auch heute nichts geändert. Eine gut erzählte Geschichte ist einfach zeitlos – vor allem, wenn sie, wie oben bereits erwähnt, von solch fantastischen Dialogen getragen wird.

Hefende Hand

Hier bietet das Remaster die größte Neuerung: Jede Dialogzeile ist im Englischen und Japanischen fantastisch vertont. Sowohl die Wahl der Synchronsprecher als auch deren Performance sind überragend. Genau so haben sich die Stimmen von Ramza und Co. 1997 in der eigenen Fantasie angehört.

Ein größeres Lob für eine Synchronisation kann es wohl kaum geben. Es wurden sogar neue Dialoge, besonders während der Kämpfe, hinzugefügt, um den Charakteren noch mehr Leben einzuhauchen. Allein dafür lohnt sich schon der Durchgang im Remaster-Modus.

Ganz genau: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bietet neben dem Remaster noch einen klassischen Modus, bei dem der Name Programm ist. Hier spielt man nämlich das PS1-Original in all seiner klassischen Pracht. Ein Traum für Puristen.

Doch selbst den größten Fanatikern kann ich die neue Version wärmstens ans Herz legen. Hier ist nämlich offensichtlich viel Liebe und Arbeit investiert worden. Besonders, wenn man sich klarmacht, dass der Quellcode des Originals schon lange verloren ist.

Neben der neuen Vertonung bietet die überarbeitete Fassung natürlich eine aufgehübschte Optik, die trotz High-Definition den Charme des Originals vollends bewahren konnte. Selbiges gilt für das vereinfachte Design und die verbesserte Führung der Menüs. Auch hier haben die Entwickler den richtigen Weg eingeschlagen, denn das Design des Originals überzeugt auch heute noch. Final Fantasy Tactics ist nicht ohne Grund ein waschechter Klassiker.

Der Name ist Programm

Doch Story, Grafik und Sound sind nicht die einzigen Gründe für diesen Status. Das taktische Gameplay mit einer Komplexität, die ihrer Zeit voraus war, macht nach wie vor richtig viel Spaß. Somit war auch hier keine große Überarbeitung nötig.

Sinnvolle Quality-of-Life-Updates wie die Option, Kämpfe vorzuspulen, inmitten von Kämpfen zu speichern und vor allem die Reihenfolge der Einheiten auf Knopfdruck zu sehen, sind nach erstmaliger Nutzung nicht mehr wegzudenken.

Um dem aktuellen Zeitgeist gerecht zu werden, gibt es für das damals ausgesprochen anspruchsvolle Spiel zudem drei neue Schwierigkeitsgrade, sodass auch Einsteiger im Taktik-RPG-Genre die Geschichte von Anfang bis Ende genießen können.

Das erlaubt auch jedem, selbst zu entscheiden, wie tief er in die Materie eindringen will. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bietet eine unglaubliche Masse an Makro- und Mikromanagement für Charaktere, Klassen, Strategien, Positionierung.

Um auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad die härtesten Kämpfe zu meistern, benötigt es sehr viel Arbeit und Geduld. Doch anders als bei vielen anderen Strategiespielen haben die Entwickler hier eine gewisse Leichtigkeit in das Design gebracht, sodass auch diese Hürde mit Spaß und Motivation genommen werden kann.

Where is the leading man?

Nach all dem Lob stellt sich nun die Frage, wieso bei diesem Remaster dennoch gemeckert wird. Die Antwort liegt bei einem bereits vorangegangenen Port: Final Fantasy Tactics: The War of the Lions erschien 2007 exklusiv für die PSP und bot ebenfalls einige sinnvolle und besonders beliebte Neuerungen, wie weitere Job-Klassen, eine Multiplayer-Komponente und neue Charaktere mit dem wohl größten Sympathieträger des Ivalice-Universums.

Leider hat man sich für die PlayStation-Version als Ausgangspunkt dieses Remasters entschieden und so müssen Fans auf Ffamran Mid Bunansa, besser bekannt als Balthier, verzichten. Ein schwer zu verkraftender Kompromiss.

Zum Schluss dieses Reviews kommen wir nun zu meiner Lieblingsrubrik, dem Technikteil. Und als Remaster eines 1997 erschienenen PlayStation-1-Titels in Pixeloptik brauche ich nicht lange um den heißen Brei zu reden.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles läuft butterweich in 60 FPS ohne lange Ladezeiten. Hier gibt es nichts zu bemängeln. Selbst auf kleinen tragbaren Endgeräten wie dem Steam Deck läuft das Spiel einwandfrei. Das missionsbasierte Design bietet sich natürlich auch für portables Gaming an. Da geht mir richtig das Herz auf.

With sword in hand

Von den vielen Taktik-RPGs, darunter auch so einige von Square Enix, war Final Fantasy Tactics immer mein Favorit. Das simple, aber einprägsame Design, der wundervolle Soundtrack von Hitoshi Sakimoto und die spannende Geschichte mit ihren überzeugenden Dialogen hatten es mir schon immer angetan. Ebenso wie das Ivalice-Universum, das von all den verschiedenen Final-Fantasy-Welten den größten Platz in meinem Herzen einnimmt. Mit der phänomenalen neuen Vertonung, den extrem sinnvollen Quality-of-Life-Updates und der verbesserten Optik und Technik, die den Charme des Originals bewahren, gibt es jetzt keine Ausreden mehr! Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gehört in jede Bibliothek – ob Fan oder Neuling. Trotz fehlender Inhalte der PSP-Version merkt man an jeder Ecke und Kante, wie viel Liebe und Mühe die Entwickler in dieses Projekt gesteckt haben.

Story Spannende, gleichzeitig persönliche und politische Geschichte im magischen Ivalice-Universum. Zu Recht als Klassiker gefeiert. Gameplay Grid-basiertes Taktik-RPG mit unzähligen Optimierungen für Charaktere, Klassen und Gefechte. Komplexität trifft auf Spielspaß. Grafik Sinnvolle Aufhübschung eines einzigartigen Designs, das nach all den Jahren kein bisschen seines Charmes und seiner Atmosphäre verloren hat. Sound Phänomenale neue Vertonung sowohl im Englischen als auch im Japanischen. Hier nur das höchste Lob. Ebenso für den Kult-Soundtrack von Stammkomponist Hitoshi Sakimoto. Sonstiges Technisch einwandfrei mit vielen sinnvollen Quality-of-Life-Updates. Neue Schwierigkeitsgrade machen das Spiel ebenfalls deutlich zugänglicher als noch vor 28 Jahren. Leider fehlen die Inhalte der PSP-Version.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix