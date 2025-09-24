Jetzt mit über 200 Kämpfern: Dragon Ball: Sparking! ZERO erhält neues Charakter-Paket

Es gibt auch ein Jahr nach dem Erscheinen neues Futter für Fans von Dragon Ball: Sparking! ZERO. Bandai Namco unterstützt die Reihe, die sich über fünf Millionen Mal verkauft hat, mit neuem DAIMA Charakter-Paket 2.

Ab heute gibt es das neue Charakter-Paket, das folgende sechs Charaktere umfasst: Goku (Mini) Super Saiyajin 4, Goku (Daima) Super Saiyajin 4, Vegeta (Daima) Super, Saiyajin 3, Majin Duu, Drittes Auge Gomah, Riesen-Gomah.

Damit steigt die Gesamtzahl der Kämpfer auf über 200 Charaktere – und das macht Dragon Ball: Sparking! ZERO zum bislang umfangreichste „Budokai Tenkaichi“ aller Zeiten in Bezug auf die Charaktervielfalt. Fast zeitgleich gab es auch ein kostenloses Update, welches unter anderem die neue Stage „First Demon World“ hinzufügte.

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam erhältlich und erscheint am 14. November auch für Switch 2 und Switch. Dazu gibt es jeweils eine physische Handelsversion, die im Falle der „Switch 2“-Variante* aber nur eine „Game Key Card“ ist.

Neuer DLC-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft