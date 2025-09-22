Hakuoki SSL: Sweet School Life wird nach 10 Jahren erstmals lokalisiert und erscheint im Februar

Eastasiasoft hat angekündigt, dass Hakuoki SSL: Sweet School Life am 12. Februar 2026 im Westen erscheinen wird. Die Otome-Visual-Novel, erschien 2014 ursprünglich für PS Vita und erhielt 2023 eine Switch-Adaption. Die Lokalisierung von Eastasiasoft ist die erste englischsprachige Version.

Eine physische Version gibt es bei Play-Asia* exklusive für Nintendo Switch. Neben der Standardversion ist auch eine auf 2.000 Einheiten begrenzte Limited Edition geplant. Nach Angaben von Eastasiasoft ist diese nahezu ausverkauft. Unten seht ihr das neue Opening-Video.

Hakuoki SSL Sweet School Life ist ein Ableger der Hakuoki-Reihe. Im Gegensatz zur Hauptreihe, die im Japan der Edo-Zeit spielt, verlegt dieser Titel die Handlung in eine moderne japanische Schule. Die Protagonistin Chizuru Yukimura begegnet den legendären Kriegern der Shinsengumi, die als Schüler und Lehrer auftreten.

Spielende erleben den Alltag dieser Figuren in einem humorvollen und romantischen Slice-of-Life-Setting mit Schulveranstaltungen, Prüfungsstress und Wasserpistolenkämpfen. Das Spiel bietet freischaltbare Eventszenen, verschiedene Enden je nach getroffener Entscheidungen und diverse Minispiele. Die Charaktere sind Japanisch vertont.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hakuoki SSL: Sweet School Life, Eastasiasoft, Idea Factory, Design Factory