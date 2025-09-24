The Adventures of Elliot: Square Enix startet mit neuem Trailer zum HD-2D-RPG in die TGS

Square Enix hat zum Start in die Tokyo Game Show 2025 einen neuen Trailer zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales veröffentlicht. Das neue HD-2D-Abenteuer wurde erst vor wenigen Wochen bei einer Nintendo Direct angekündigt.

Das Action-RPG aus der Feder der Macher von Octopath Traveler und Bravely Default verschlägt euch nach Philabieldia, einem Kontinent, der von Bestlingen überrannt wird. Das Königreich Huther wird allein von einem Schutzzauber bewahrt, es ist die letzte Bastion der Menschheit.

In den eines Tages entdeckten Ruinen abseits der Schlossmauern beginnt eine Geschichte, in der ihr in die Rolle von Abenteurer Elliot schlüpft. Stets an seiner Seite ist die Fee namens Faie, die uns auch im Kampf unterstützt. Gemeinsam durchreisen Elliot und Faie die weite Welt außerhalb des Königreichs, dabei stehen verschiedene Waffen wie Schwerter, Bögen, die Kettensicheln und mehr zur Verfügung.

Die Veröffentlichung erfolgt 2026 neben Switch 2 (hier gibt es schon eine Demo) auch für PS5, Xbox Series und PCs. Das neue Video führt euch in die Story ein und stellt euch Elliot und Faie vor, auch die unterschiedlichen Waffentypen kommen schon zur Sprache.

Der TGS-Trailer:

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works