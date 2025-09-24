Octopath Traveler 0 zeigt seinen den Dorfaufbau und Kämpfe im neuen TGS-Trailer

Square Enix hat zur Tokyo Game Show 2025 einen frischen Trailer zu Octopath Traveler 0 veröffentlicht, der diesmal vor allem die neuen Gameplay-Elemente in den Mittelpunkt stellt. Nach dem ersten Blick auf Story und Charaktere dreht sich jetzt alles um den Aufbau eures zerstörten Heimatdorfs und die taktischen Möglichkeiten in den Kämpfen.

Ein neues Zuhause in Orsterra

Wie schon in den Vorgängern verschlägt es uns zurück auf den Kontinent Orsterra, doch diesmal sind wir selbst der Hauptcharakter. Im neuen Charakter-Editor bestimmt ihr Aussehen, Stimme und sogar Lieblingsgericht eures Protagonisten, bevor ihr in einem beschaulichen Dorf startet – das allerdings schon bald in Schutt und Asche gelegt wird. Eure Aufgabe ist klar: Das Dorf wiederaufbauen und die Verantwortlichen finden.

Mit der neuen Path-Action „Invite“ könnt ihr Dorfbewohner, Reisende und besondere Figuren anwerben, die euch beim Wiederaufbau unterstützen. Gebäude und Deko-Objekte lassen sich auf einem Raster platzieren, wodurch nach und nach ein individuelles Hub mit Shops, Farmflächen und Treffpunkten für eure Mitstreiter entsteht. Eine Sache sollte ihr aber noch beachten. Square Enix verriet, welche Limits beim Basenbau je nach System gelten werden. Hier unser Artikel dazu.

Acht auf einen Streich

Natürlich kommt auch die klassische Octopath-Formel nicht zu kurz. Im Kampf dürft ihr diesmal bis zu acht Charaktere gleichzeitig ins Gefecht schicken. Wie gewohnt gilt es, gegnerische Schwächen zu analysieren und sie zu „brechen“, um mächtige Boost-Angriffe zu starten. Neu sind zusätzliche taktische Optionen, die trotz der großen Partygröße für noch mehr Tiefe sorgen sollen. Square Enix verspricht, dass das System übersichtlich bleibt, auch wenn es auf dem Schlachtfeld ordentlich zur Sache geht.

Octopath Traveler 0 erscheint weltweit am 4. Dezember 2025 für die Switch-Familie, PS5 und PS4, Xbox Series und PCs. Eine physische Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch, PS5 und Xbox Series. Die „Switch 2“-Version ist leider nur eine „Game Key Card“-Veröffentlichung.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works