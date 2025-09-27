Trails in the Sky 1st Chapter markiert den stärksten Steam-Launch der Falcom-Historie

Seit einigen Tagen ist mit Trails in the Sky 1st Chapter nun das Remake des Serien-Erstlings erhältlich. Und es ist verdammt gut! Aber bekanntlich hört ja nicht jeder auf uns. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die nackten Zahlen.

Die liefert wie so oft SteamDB, wenn die Publisher noch keine Einblicke zu Verkaufszahlen geben. Und die Steam-Zahlen stimmen! Trails in the Sky 1st Chapter markiert die bislang erfolgreichsten PC-Veröffentlichung von Nihon Falcom.

Seit der Veröffentlichung am 19. September verzeichnet das 3D-Remake des ursprünglich 2004 erschienenen The Legend of Heroes: Trails in the Sky die höchsten gleichzeitigen Spielerzahlen aller Falcom-Titel auf der Plattform. Kumuliert haben in der Spitze 19.169 Fans gleichzeitig auf Steam gespielt – Bestwert für Falcom.

Diese gut 19.000 gleichzeitigen SpielerInnen, durchaus beachtlich für ein nischiges Einzelspieler-RPG, verteilen sich dabei auf zwei Versionen. Es gibt eine asiatische Version und eine globale Version des Spiels bei Steam. Die größere Resonanz hat die asiatische Version mit einem Spitzenwert von 14.295 SpielerInnen, auf die globale Ausgabe entfallen 4.874 SpielerInnen.

Automaton Media hat auch einen Blick auf die „sehr positiven“ Nutzer-Bewertungen geworfen und gefiltert, dass Fans die gelungene Balance aus technischen Modernisierungen und narrativer Treue zum Original besonders mögen. Auch die Grafik, das Kampfsystem und diverse Komfortfunktionen werden gelobt. Sagen wir ja.

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom