Was ihr beim Xbox Broadcast im Rahmen der Tokyo Game Show verpasst habt

Zur äußerst arbeitnehmerunfreundlichen Zeit hat Microsoft heute ein Xbox Broadcast im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 übertragen. Es sei verziehen, schließlich war es in Japan schon 19 Uhr – beste Sendezeit. Xbox lässt die Show seit Jahren nicht aus, auch wenn der Markt in Japan das nicht hergibt. Chapeau.

Für die wenigen Xbox-Fans in Japan dürfte sich die Show gelohnt haben. Es gab zahlreiche Neuankündigungen und viele neue Trailer zu japanischen Produktionen. Und wo könnte Xbox besser ankündigen, dass Forza Horizon 6 in Japan spielt, als in Japan selbst?

Ninja Gaiden 4, entwickelt von Team Ninja und PlatinumGames, stand mit detaillierten Einblicken zu Schwierigkeitsgraden und neuen Mechaniken im Fokus. Die Entwickler stellten dynamische Gegnerpositionierungen, eine aggressivere KI und einen neuen Heldenmodus vor, der Neulingen den Einstieg erleichtern soll.

Nicht nur Forza Horizon 6 kann japanische Schauplätze: Auch der Microsoft Flight Simulator 2024 (gestern erst für PS5 angekündigt) erhält ein großes Update: Das World Update 20 erweitert den Himmel um 23 neue Gebiete in Japan, darunter Kyoto, Osaka und Tokio sowie fünf handgefertigte Flughäfen und 67 Sehenswürdigkeiten.

Capcom und Dauergast Square Enix

Zahlreiche Partner brachten ebenfalls Neuigkeiten mit. Capcom kündigte an, dass Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection am 13. März 2026 auch für Xbox erscheint. Die beiden ersten Serienteile liefert man ebenfalls für Xbox nach.

Square Enix war in den letzten beiden Jahren schon Dauer- und Ehrengast der Xbox-Shows, inzwischen gibt es kaum noch etwas, was nicht für Xbox erscheint. Man fand noch Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, das man sogleich als Shadowdrop für Xbox veröffentlichte. Auch Dragon Quest I & II HD Remake, das bereits für Xbox angekündigt war, bekam nochmal Screentime.

Der dritte japanische Publisher im Bunde war Koei Tecmo, gestern schon prominent bei der State of Play vertreten. Nioh 3 bleibt PS5- und PC-exklusiv, aber das kürzlich angekündigte Fatal Frame II: Crimson Butterfly hatte man auch noch. Und so gab es dazu einen neuen Trailer.

Hidetaka „Swery“ Suehiro und Goichi „Suda51“ Suda präsentierten Multiplayer-Modi für ihr Spiel Hotel Barcelona, das bereits am morgigen 26. September erscheint. „Das Spiel bietet einen Koop-Modus für bis zu drei SpielerInnen und führt damit neue Ebenen der Komplexität und der strategischen Möglichkeiten ein. Außerdem wird es ein PvP-Invasionssystem geben.“

Dann ging es gen Westen

Mit Gungrave Gore Blood Heat wurde die Neuauflage eines Action-Kultspiels in Unreal Engine 5 angekündigt und auch in Japan gibt es natürlich Bond-Fans, die sich auf 007 First Light von IO Interactive freuen. Ein neuer Trailer stellte die britische Schauspielerin Gemma Chan als Selina Tan, Leiterin der taktischen Simulation des MI6, vor.

Auch im Bereich Action und Abenteuer gab es somit große Highlights. Zudem wurde für Hitman: World of Assassination ein spezielles Event angekündigt, in dem Bruce Lee als Verbündeter geschützt werden muss.

Freunde taktischer Spiele bekamen Sudden Strike 5, das 2026 erscheint, sowie neue Einblicke in die Erweiterung Heavenly Spear für Age of Mythology: Retold, die am 30. September veröffentlicht wird. Bethesda nutzte die Bühne, um der japanischen Community für Fallout 76 zu danken und beeindruckende japanische C.A.M.P.-Kreationen vorzustellen.

Mit Terminull Brigade kommt ein Roguelike inklusive einer Zusammenarbeit mit Neon Genesis Evangelion, das am 31. Oktober startet. Auch Indie- und Nischentitel bekamen ihren Platz. Rhythm Doctor erscheint am 6. Dezember und setzt auf ein ungewöhnliches Ein-Knopf-Gameplay. Starsand Island stellte einen CG-Trailer vor, der auf mögliche Multiplayer-Features hinweist. Winter Burrow, ein Survival-Spiel rund um eine Maus im Wald, erhielt einen konkreten Termin für den 12. November. Außerdem feierte das putzige Creature-Catching-RPG Aniimo sein Comeback.

Neues im Game Pass

Natürlich wurde auch der Game Pass hervorgehoben, der weiterhin mit großen und kleinen Spielen gefüllt wird. Neu dabei sind unter anderem Terminull Brigade, Winter Burrow, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7 und Forza Horizon 6 direkt zur Veröffentlichung. Spiele wie Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 und Hollow Knight: Silksong zählen zu den bestbewerteten Titeln des Jahres 2025 und verstärken die Bibliothek obendrein.

Der Showcase endete schließlich mit einem emotionalen Teaser zu Forza Horizon 6, der die komplette Aufmerksamkeit auf sich zog und die Zukunft der Serie in Japan einläutet. Die Ankündigung war ziemlich detailarm, aber im Xbox Wire gibt es einen großen Beitrag mit einem Interview, in dem ihr einiges mehr erfahrt.

Der erste Teaser zu Forza Horizon 6:

