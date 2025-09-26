Monster-Taming-Hoffnung MONGIL präsentiert neuen Trailer und erscheint auch für PS5

MONGIL: Star Dive beschäftigt Monster-Taming-Fans schon eine Weile. Das Spiel wurde erstmals im November 2024 während der G-STAR in Südkorea enthüllt und sorgte für mächtig Furore. Im Rahmen der Tokyo Game Show gibt es nun weitere Details.

So ist bekannt, für welche Konsole MONGIL: Star Dive neben PCs und Mobilgeräten erscheinen wird. Nachdem der Titel zuvor bereits für unkonkrete Konsolen angekündigt wurde, haben Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Monster jetzt bestätigt, dass das Action-RPG auch für PlayStation 5 erscheinen wird.

In MONGIL erwartet die SpielerInnen eine farbenfrohe Welt voller Monster, Menschen, Elfen und Tierwesen, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Während deiner Reise schließt du dich den Abenteurern Cloud und Verna sowie der niedlichen Katze Nyanners an, um gemeinsam Geheimnisse zu lüften und dein Schicksal in dieser fantastischen Welt zu finden.

Sammeln und Trainieren

Die Kämpfe bestehen auch leicht zugänglicher Tag-Team-Action, bei der SpielerInnen die Charaktere mitten im Kampf wechseln und mächtige Komboskills entfesseln können. Dank der Vielzahl an Monstern und Figuren, die es zu sammeln und trainieren gibt, gibt es jede Menge Möglichkeiten, dir ein Team mit ganz eigener Persönlichkeit zusammenzustellen.

Die Geschichte des Spiels kann dabei jeder in seinem eigenen Tempo erleben, ganz ohne Zeitdruck oder Konkurrenzdruck. Ob du jeden Winkel erkundest, alle Monster in deinen Kodex einträgst oder einfach entspannt die Story genießt – MONGIL lässt dir freie Hand, wie du dein Abenteuer gestalten willst.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, doch die Anmeldung für die zweite Closed Beta läuft bereits. Für die ursprünglich geplante Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2025 wird es inzwischen allerdings knapp.

Der neue TGS-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: MONGIL: STAR DIVE, Netmarble, Netmarble Monster