Gefeiert wird mit großem Gratis-DLC: Das neue „Fantasy Life“ knackt weiteren Meilenstein

Gute Nachrichten! Fantasy Life i: Die Zeitdiebin wurde nicht verschoben. Spaß beiseite. Level-5 scheint bei Fantasy Life i: Die Zeitdiebin noch lange nicht am Ende seiner Ideen angekommen zu sein.

Das charmante Lebensabenteuer, das bereits mit mehreren Updates versorgt wurde und sich zum Überraschungserfolg entwickelte, bekommt schon bald neuen Nachschub.

Wie der Entwickler jetzt angekündigt hat, erscheint im Dezember ein großer kostenloser DLC mit dem Titel „The Sinister Broker Bazario’s Schemes“. Darüber dürfen sich inzwischen 1,4 Millionen Spielende freuen, diese Verkaufszahl hat Level-5 heute auch kommuniziert.

Bazario betritt die Bühne

Im Mittelpunkt der neuen Inhalte steht Bazario, ein geheimnisvoller Händler, der alles andere als vertrauenswürdig aussieht. Zeitgleich verändert sich die bekannte Region Ginormosia: Eine seltsame Verwandlung hüllt die Insel in eine deutlich düsterere Atmosphäre. SpielerInnen dürfen sich auf neue Quests, frische Ausrüstung, ein noch unbekanntes Reittier und Kämpfe gegen bislang ungesehene Monster freuen.

Gratis, aber alles andere als klein

Der DLC kommt vollständig kostenlos und wird laut Level-5 zeitgleich mit einem neuen Logo-Design für das Spiel veröffentlicht. Einen ersten Eindruck bietet bereits ein frischer Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt:

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC erhältlich – der neue kostenlose DLC wird natürlich auf allen Plattformen zeitgleich im Dezember verfügbar sein.

Der neue Trailer:

via Level-5, Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka