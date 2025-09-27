Das neue „Suikoden“ gibt Einblicke zu Hunts, Nebenaktivitäten und mehr im neuen Trailer

Konami und Entwickler Mythril haben im Rahmen der Tokyo Game Show einen neuen Trailer zu Suikoden STAR LEAP veröffentlicht, dem brandneuen kommenden Suikoden-Abenteuer für Mobilgeräte. Das Spiel hat auch diesmal keinen konkreten Termin erhalten.

Das neue Video gibt zahlreiche neue Einblicke, diesmal vor allem in Nebenaktivitäten. Es geht um Hunts, die Schmiede, um Wappen und Minispiele wie Angeln, Bergbau und Ernten. Auch Dinnerpartys gibt es, bei denen ihr offensichtlich die Beziehungen zu Charakteren stärkt. Es scheint für allerhand Abwechslung gesorgt.

Das Free-to-play-Modell und 108 Charaktere lassen die Alarmglocken schrillen, aber Producer Rui Naito gab schon vor Wochen Gacha-Entwarnung. Bei Suikoden Live gab es kürzlich einen ausführlichen Blick auf das Kampfsystem. Das „Timeline“-Kampfsystem wird als hochstrategisches, rundenbasiertes Kampfsystem beschrieben.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Sie beginnt in einem kleinen Dorf am Ufer eines Sees, das östlich des Scarlet Moon Empire liegt. Optisch setzt Suikoden STAR LEAP auf eine Pixel-Art-Grafik, die den klassischen Stil der Reihe modern interpretieren möchte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril