In Chronoscript: The Endless End durchstreift ihr buchstäblich das Manuskript eines Autors

Wer im Rahmen der abendlichen State of Play kurz vor der Tokyo Game Show nach ein bisschen Originalität suchte, wurde vielleicht mit Chronoscript: The Endless End fündig. Publisher Shueisha Games und Entwickler DeskWorks haben das Action-Adventure für PlayStation 5 und PCs via Steam angekündigt.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Schriftstellers, der in einem mysteriösen Manuskript gefangen ist. Dort gilt es, das Geheimnis einer tausendjährigen Geschichte zu lüften, die sich selbst über ihr Ende hinaus weiterschreibt. Der Prolog setzt im Jahr 2026 ein – in nicht allzu ferner Zukunft also.

„Ein Redakteur, der gerade eine lange Serienveröffentlichung abgeschlossen hat, erhält einen seltsamen Auftrag. Er begibt sich zu einem abgelegenen Herrenhaus in den Bergen, wo sein Auftraggeber auf ihn wartet. Jedoch wird er dort von einer Mücke gestochen und verliert das Bewusstsein“, führt die Steam-Seite ein.

„Als er zu sich kommt, findet er sich im Manuskript einer Geschichte wieder, die sich über ihr eigenes Ende hinaus weiterschreibt und vom Herrn des Anwesens geschaffen wurde – einem Schriftsteller, der bereits seit einem Jahrtausend lebt“, heißt es. Ihr durchstreift nun die Manuskriptseiten, und zwar buchstäblich.

Protagonisten, Gegner und Hintergründe wurden in Handarbeit mit Feder und Tinte gezeichnet und Bild für Bild animiert, um eine unheimlich lebendige Atmosphäre zu erzeugen, heißt es. Ein dynamisches Kampfsystem wird versprochen, bei dem ihr nach und nach besondere Fähigkeiten freischaltet.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Chronoscript: The Endless End, Shueisha Games, DeskWorks!