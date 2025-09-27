Das neue „Atelier“-Abenteuer ist jetzt verfügbar und kostenpflichtige DLCs wurden vorgestellt

Zu durchschnittlich 76 Punkten (OpenCritic) ist das neue „Atelier“-Game in dieser Woche erschienen. Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian ist ab sofort für PS5, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

Etwas verwirrend: Ein PC- und Mobile-Game mit dem Titel „Atelier Resleriana“ wurde im März 2025 eingestellt. Fast gleichzeitig kündigte Koei Tecmo mit Gust anschließend den neuen Konsolenableger an, der im gleichen Universum spielt, und sich nur durch den Untertitel unterscheidet.

So richtige Euphorie scheint in der „Atelier“-Community nicht zu herrschen. Da trägt der pünktlich zum Launch vorgestellte Season-Pass vermutlich auch nicht bei. Der beinhaltet den „Beginning of the Summer Days“-DLC mit sechs Kostümen (November) und neue spielbare Charaktere im Dezember, ebenso wie einen neuen High-Difficulty-Dungeon im Januar 2026. Bereits erhältlich ist der erste kostenpflichtige DLC „Gust Extra BGM Pack“.

Ihr begleitet die Reise von Rias Eidreise, einer Abenteurerin mit einem Talent für Alchemie, und Slade Clauslyter, einem jungen Mann, der in der Lage ist, Zugänge zu alternativen Dimensionen zu öffnen. Die beiden Helden schließen sich zusammen, um den Grund für das Verschwinden der Bewohner von Hallfein herauszufinden.

Auf ihrer Reise treffen sie auf bekannte Gesichter aus der Atelier-Reihe, die sich ihrem Team anschließen, darunter Sophie Nuenmuller, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold und Wilbell Voll-Ersleid. Sprachkenntnisse in Englisch sind diesmal vonnöten, anders als zuletzt gibt es keine deutschen Texte. Für PS5 wird es eine physische Version geben, die ihr bei Amazon* bestellen könnt. Bei Play-Asia* könnt ihr die Switch-Version importieren.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Koei Tecmo, Gust