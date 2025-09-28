Resident Evil Requiem: So sieht die „Switch 2“-Demo bei der Tokyo Game Show aus

Resident Evil Requiem erscheint auch für Nintendo Switch 2, wie wir seit einigen Tagen wissen. Fans hatten seitdem die bereits gezeigten Szenen schon der PS5-Version gegenübergestellt. Bei der Tokyo Game Show ist die „Switch 2“-Version anspielbar.

Von dort erreicht uns nun auch die erste Aufnahme der „Switch 2“-Demo in Aktion. Die abgefilmte Demo ist natürlich nicht ideal, um einen detaillierten Eindruck der „Switch 2“-Version zu bekommen, aber besser als gar nichts.

Die RE Engine kommt mit Nintendos Hybridkonsole offensichtlich ganz gut klar. Die naheliegenden Einschnitte wie eine vermutlich auf 30fps beschränkte Framerate und eine geringere Auflösung nehmen Nintendo-Fans wahrscheinlich gern in Kauf.

Auch eine etwas schlechtere Beleuchtung, eine nicht ganz so detaillierte Darstellung der Haare und etwas weniger Texturschärfe dürften zu den Einschränkungen gehören. Was sagt ihr zum Demo-Video? Untenstehend findet ihr übrigens auch ein Direct-Feed-Video der spielbaren Demo.

Nintendo-Fans freuen sich übrigens darauf, auch ältere Resident-Evil-Welten zu ergründen. Resident Evil 7 biohazard erscheint beispielsweise in seiner „Gold Edition“, einschließlich des Kapitels „Not a Hero“ und aller zusätzlichen DLCs. Resident Evil Village Gold Edition wird ebenfalls mit der Winters-Erweiterung und dem Trauma-Paket erscheinen.

Die TGS-Aufnahme:

Die ganze Demo:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom